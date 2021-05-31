Видео: наглядное сравнение размеров марсианских роботов — от советского Марс-2 до китайского «Чжужун»
Возможно, в будущем человечество сможет колонизировать Марс, а тем временем Красную планету продолжают заселять роботы — авторы YouTube-канала DeepSpaceCourier 30 мая опубликовали достойный внимания ролик, в котором наглядно сравниваются размеры марсианских аппаратов.
Для большей наглядности авторы поместили в ролик 3D-модель человека ростом 183 см, который служит своего рода визуальным мерилом. В ролике, созданном в Blender, можно увидеть самые разные марсианские аппараты — начиная от советского Марс-2 и заканчивая прибывшими в этом году американским ровером «Персеверанс» и китайским «Чжужун». В самом конце можно увидеть места расположения аппаратов на Марсе.