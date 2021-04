Видеоблогер тайком пробрался на Звездную базу SpaceX, где собираются и проходят испытания Starship

Не успел Илон Маск основать Звездную базу SpaceX, как режимный объект подвергся вторжению — некий «Цезарь», ведущий канал Loco VlogS в YouTube, сумел проникнуть на закрытую территорию и записать все на видео.

Речь об испытательном полигоне SpaceX в Бока-Чика, где сейчас ведутся все основные работы по амбициозному проекту создания межпланетной ракетной системы Super Heavy и Starship.

Этот «Цезарь» отказался отвечать на запросы СМИ. Ему удалось пробраться прямо к стартовому столу, где на тот момент была установлен прототип Starship SN11. Судя по видео, блогер свободно передвигался по территории SpaceX между различными объектами и оборудованием, делая снимки двигателей Raptor крупным планом. И это вызывает вопросы к SpaceX касательно безопасности.

Видео собрало 5 лайков и более 100 дизлайков, а также шквал негативных комментариев от разгневанных поклонников SpaceX, прежде чем автор удалил его, согласно другому аккаунту YouTube, в котором сохранилась копия.

Спустя пару дней «Цезарь» опубликовал видео с извинениями, в котором заявил, что сожалеет о «неправильном и незаконном» поступке, а также пообещал больше так не делать. Блогер объяснил, что воспользовался возможностью, не думая о последствиях на тот момент.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что они видели видео, и попросило SpaceX принять необходимые меры для обеспечения безопасности. В SpaceX отказались комментировать инцидент.

Ранее у SpaceX уже случались такого рода проблемы с безопасностью на площадке — в 2019 году поклонник был арестован после того, как опубликовал в социальных сетях свои фотографии возле другого прототипа Starship.

