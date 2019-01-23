Виртуальная реальность научит школьников-спортсменов выявлять сотрясения мозга

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По данным American Medical Association, каждый пятый спортсмен старшей школы в США получает сотрясение мозга. Чтобы помочь школьникам понять, какие риски и последствия несет в себе сотрясение, а также научить их избегать опасных ситуаций, в штате Арканзас запустили интерактивную образовательную программу CrashCourse, основанную на технологиях виртуальной реальности.

Как сообщается, основной VR-компонент CrashCourse состоит из интерактивного фильма. Зрители оказываются на поле во время футбольного матча. В определенные моменты им нужно выбрать, что делать дальше, после чего показываются последствия действий и рассказывается, как этого можно избежать. При этом в качестве актеров выступают настоящие спортсмены.

Также в ходе курса школьники изучают 3D-сканы человеческого мозга до и после сотрясения, чтобы лучше понимать разницу в состояниях. Еще один аспект программы — так называемый Symptoms Simulator, в котором актеры наглядно демонстрируют различные симптомы сотрясения.

По словам разработчиков CrashCourse, основная цель курса — привить молодым спортсменам «спортивную культуру», которой сегодня уделяют слишком мало внимания.

«Если вы чувствуете себя плохо, сообщите об этом. Если вы видите, что кому-то нехорошо, сообщите об этом. В этом нет ничего постыдного: тем самым вы поможете не только этому человеку, но и всей команде», — один из советов, озвучиваемых в ходе CrashCourse.

Напоследок отметим, что инновационный VR-курс в ближайшее время появится во всех средних школах штата.

Источник: NeuroHive