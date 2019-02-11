Владелец Vimeo впервые раскрыл финансовые показатели сервиса

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Выручка видеохостинга Vimeo по итогам 2018 года выросла на 54% и достигла $160 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчетность материнской группы сервиса InterActiveCorp (IAC). Холдинг впервые раскрыл финансовые показатели Vimeo.

Как известно, видеохостинг зарабатывает на платных инструментах, с помощью которых пользователи могут редактировать видео в высоком качестве на платформе и показывать их без рекламы. Сервис предлагает несколько пакетов по подписке стоимостью от $84 до $900 в год.

В 2018 году число платящих пользователей увеличилось на 9% и на конец декабря составило 952 000 человек. Также выросла средняя выручка на одного пользователя — на 22%.

«В ближайшее время выручка сервиса вырастет еще на 20-30%», — прокомментировала результаты гендиректор Vimeo Анджали Сад.

«Вместе с тем, еще некоторое время видеохостинг будет оставаться убыточным, поскольку сейчас мы активно инвестируем в развитие платформы и агрессивный маркетинг для популяризации бренда», — добавила она.

По прогнозу IAC, по итогам 2019 года Vimeo получит скорректированный убыток в размере от $35 млн до $25 млн. Vimeo широко известен в США, но за рубежом пользователи и бизнес пока не знают о всех возможностях платформы, заявил гендиректор IAC Джоуи Левин.

Отметим, что IAC также принадлежат Match Group Inc (владелец Tinder и еще нескольких сервисов для знакомств), информационный сервис Dotdash (бывший About.com), сервис для поиска исполнителей бытовых работ Angie’s List и другие проекты.

«Я абсолютно уверена, что в перспективе Vimeo может сравняться по популярности с Tinder, — подчеркнула Сад. — Я считаю, что у нас есть множество возможностей для роста, и те показатели, которые сейчас демонстрирует сервис, доказывают это как нельзя лучше».

С гендиректором Vimeo согласны репортеры Reuters.

«Рост Vimeo олицетворяет собой растущий интерес к альтернативным видео-платформам, которые хотя и проигрывают во всем YouTube — неоспоримому лидеру рынка, но продолжают расти за счет нишевой ЦА», — отметили журналисты.



Источник: VC