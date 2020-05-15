«Во что сыграть?»: Steam официально запустил систему рекомендаций игр на основе машинного обучения





В середине февраля компания Valve начала тестировать новую функцию «Во что сыграть?», которая формирует рекомендации с помощью машинного обучения. Система призвана помочь пользователям с обширными библиотеками определиться, во что сыграть. По словам представителей сервиса новинка получила положительные отзывы пользователей, поэтому заслужила право выпуститься из лаборатории Steam — сегодняшнее обновление внедрило данную функцию в библиотеку на постоянной основе.

Таким образом пользователи, у которых есть приобретенные и незапущенные игры (или такие, которым они уделили мало времени), увидят в своей библиотеке раздел «Во что сыграть?» (найти его можно по следующей ссылке).

Подборка будет содержать три игры с тегами, ссылкой на страницу игры и микротрейлером, который автоматически воспроизводится при наведение курсора. Также система укажет причину, по которой эти игры попали в подборку, например «Похоже на то, во что вы играли» или «Мы не нашли конкретного совпадения с играми, которые вы запускали, но пользователям с похожей историей игр также понравилась эта игра».

Если подборка не подходит, можно запросить следующий вариант, нажав кнопку «Следующие» внизу страницы.

Напомним, что по слухам скоро Steam также запустит программу лояльности со скидками и подарками для активных пользователей, а традиционная распродажа Summer Sale в этом году пройдет с 25 июня по 9 июля.

Источник: Steam