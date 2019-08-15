Водородный велосипед Alpha Bike имеет запас хода в 150 км

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Французские инженеры из Pragma Industries разработали новую модель водородного велосипеда Alpha Bike, впервые представленного в 2018 году.

Как сообщается, отличительная особенность новинки — запас хода. У первого Alpha Bike был двухлитровый баллон на 200 бар, который помогал велосипедисту крутить педали на протяжении примерно 100 км. Теперь Pragma Industries заменила его на баллон в 300 бар, повысив дальность пробега до 150 км. Прочие характеристики велосипеда не изменились — мотор по-прежнему помогает в разгоне до 25 км/ч, а его мощность все так же составляет 250 В.

В Pragma Industries отмечают, что «среднестатистический электровелосипед с аккумулятором» имеет запас хода всего около 50 км. Кроме того, от розетки такой велосипед заряжается за несколько часов, в то время как заправка Alpha Bike происходит за две минуты.

Единственный минус решения — малое количество водородных автозаправок. Разработчики надеются, что в будущем таких заправочных станций станет больше, а пока рекомендуют пользователям байка на водороде заправлять на заправке не только велосипед, но и несколько сменных картриджей, которые потом можно брать с собой в дорогу и использовать по мере необходимости.

Charging the Alpha #FuelCell #HydrogenBike: as simple as pressing a button, as fast as reading this tweet. pic.twitter.com/RBNxIPSShh — Pragma Industries (@PragmaFuelCells) 22 июня 2016 г.

Стоимость Alpha Bike не называется, при этом указывается, что велосипед найдут полезным, прежде всего, компании, занимающиеся доставкой товаров на последней миле, сервисы аренды велосипедов и сотрудники предприятий, корпуса которых находятся далеко друг от друга. Специально для крупных клиентов в Pragma Industries разработали даже портативную зарядную станцию, которая производит водород на месте посредством электролиза (для работы ей необходимы электричество и подключение к водопроводной системе) и способна заправлять в день до 35 водородных байков. Стоимость станции, впрочем, также не называется.

Уточним, что стоимость предыдущей версии электробайка составляла 7500 Евро, зарядной станции HyRiS — 30 000 Евро. Вместе с тем, ранее в Pragma Industries обещали в будущем существенно уменьшить расценки.

Напоследок отметим, что новая версия Alpha Bike пройдет апробацию в этом месяце во время саммита «Большой семерки» во французском Биаррице — парк из 200 этих велосипедов будет предоставлен для нужд журналистов.

На обоих видео запечатлена предыдущая версия Alpha Bike, а также процесс зарядки велосипеда.

Источник: hightech.plus