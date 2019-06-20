«Вокруг нас — тишина»: ученые проекта Breakthrough Listen за три года наблюдений так и не обнаружили следов инопланетян





Контакт с инопланетянами вновь откладывается на неопределенный срок: астрономы проекта Breakthrough Listen за три года наблюдений просканировали более 1300 звезд в 160 световых годах от нашей планеты — но так и не обнаружили следов внеземных цивилизаций.

Единственные сигналы, которые удалось зарегистрировать радиотелескопу Грин-Бэнк в Западной Вирджинии (на фото выше) и обсерватории Паркес в Австралии, имели земное происхождение — они шли от мобильных телефонов, пролетающих спутников и других технологических помех.

«Вокруг нас — тишина, — говорит Дэнни Прайс, астроном из Калифорнийского университета в Беркли, участник проекта Breakthrough Listen, конечная цель которого — изучить миллионы звезд Млечного Пути и сотню соседних галактик на предмет радио- и оптических сигналов. — Мы ничего не обнаружили. Впрочем, мы не перестаем надеяться: осталось еще так много звезд и так много методов поиска».

Как поясняет The Guardian, в рамках Breakthrough Listen астрономы пытаются засечь «технологические сигнатуры» — мощные электромагнитные сигналы, отличающиеся от вспышек излучения естественного происхождения, которые постоянно пронзают нашу галактику. Предполагается, что такие сигналы могут порождаться инопланетными системами связи или движителями — следственно, их обнаружение укажет на присутствие внеземной цивилизации.

За три года астрономы проекта просканировали миллиарды радиоканалов и отфильтровали все сигналы, которые исходили с Земли. После тщательного отбора осталось всего несколько «событий», но в результате пристального изучения и у них оказалось более прозаичное происхождение.

Участники Breakthrough Listen описали свои попытки обнаружить инопланетян в двух статьях, к которым прилагаются все собранные данные: ученые не оставляют надежды на то, что кому-нибудь из астрономов-любителей удастся заметить сигнал, который они могли пропустить.

Напоследок отметим, что в ходе последующих наблюдений астрономы Breakthrough Listen намерены подробнее изучить звезду Тиргардена в 12,5 световых годах от Земли. Дело в том, что недавно международная команда ученых сообщила об открытии двух экзопланет в этой системе. Обе планеты каменные и находятся в зоне обитаемости, то есть на поверхности должно быть достаточно тепло, чтобы вода не замерзала. Кроме того, у одной из них, по оценкам астрофизиков, средняя температура равна 20 градусам Цельсия. Если у нее есть атмосфера, то шансы на то, что там может быть жизнь, повышаются.

Источник: hightech.plus