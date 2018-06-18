Volvo разработала систему автоматической парковки для яхт и собирается выпустить ее на рынок в 2020 году [видео]

Если вы когда-нибудь пытались управлять даже небольшой моторной лодкой, то наверняка в курсе, что для ее «парковки» к причалу требуется определенная сноровка и опыт. Когда речь заходит о более крупном судне, например яхте, то ответственность капитана многократно возрастает. Чтобы сделать данный процесс более простым, компания Volvo разработала автопилот для парковки яхт и уже продемонстрировала его публике во время одного из этапов кругосветной регаты Volvo Ocean Race.

Если быть точным, то решение предложила дочерняя компания автопроизводителя Volvo Penta, которая заявила, что ее автопилот учитывает все параметры передвижения судна, включая ветер, волнение, течения, прилив и т.д. По словам разработчиков, система буквально заставляет «море замереть», чтобы яхта могла без проблем пришвартоваться к стоянке.

Процесс «морской парковки» достаточно подробно показан на следующем видео, где тестовая 20-метровая яхта без проблем находит свое место между двумя 22-метровыми яхтами класса Volvo Ocean 65:

Несмотря на высокую степень автоматизации и демонстрацию, во время которой капитан просто наблюдал за происходящим, в Volvo Penta отметили, что система не рассчитана на полное отсутствие человека в рубке. Впрочем, таким образом разработчики скорее всего решили перестраховаться, так как учесть абсолютно все переменные в море иногда не может даже опытный капитан, не говоря уже об искусственном интеллекте.

Разработчики планирую предложить свою систему автоматической парковки всем желающим уже в 2020 году.

Источник: Volvo