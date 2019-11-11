Volvo Trucks начала сбор предзаказов на электрогрузовики Volvo FL и Volvo FE в шести странах Европы





Volvo Trucks анонсировала начало массовых продаж электрических грузовиков Volvo FL и Volvo FE в шести странах Европы — Швеции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Франции и Нидерландах.

В Volvo ожидают, что электрогрузовики существенно изменят жизнь европейских городов и упростят логистику для многих видов бизнеса, которые из-за запретов не могут использовать шумные грузовики с ДВС в городах в вечернее и ночное время.

Предполагается, что снижение шума позволит грузовым компаниям осуществлять доставки или вывоз мусора рано утром, поздно вечером и даже ночью, что поможет улучшить транспортную ситуацию в городах, в частности, уменьшив пробки в часы пик, и снизить уровень загрязнения. Кроме того, электрофуры открывают новые возможности для городского планирования и развития дорожной инфраструктуры: так, электрогрузовики допустимо использовать, к примеру, во внутрискладских помещениях и в так называемых экологических зонах.

Пока компания формирует список предварительных заказов. Начало серийного производства запланировано на март 2020.

Отметим, что первая «пробная» партия серийных образцов электрических Volvo FL и Volvo FE была поставлена заказчикам в феврале этого года. По утверждению шведского автопроизводителя, водители предприятий-клиентов остались довольны новыми машинами: они высоко оценили отзывчивость их трансмиссии, плавное ускорение и тихоходность. Из минусов электрогрузовиков была отмечена недостаточно развитая зарядная инфраструктура. В связи с этим представители Volvo указывают, что компания в настоящее время прорабатывает этот вопрос с государственными и частными партнерами с целью скорейшего его разрешения.

Источник: hightech.plus