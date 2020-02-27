Volvo Trucks сняла пафосную рекламу, в которой башня из четырех грузовиков везет на себе руководителя компании [видео]

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В свое время рекламу Volvo Trucks, в которой актер Жан-Клод Ван Дамм растягивался на шпагате между двумя грузовиками, не обсуждал только ленивый. Спустя шесть лет и почти 100 млн просмотров шведы решили повторить успех, снова задействов важную персону и удвоив количество грузовиков.

Ну, а чтобы сделать ролик еще более зрелищным, четыре новых грузовика едут не рядом друг с другом, а… друг на друге. Ну, а на самой верхушке этой «Башни» пафосно стоит президент Volvo Роджер Альм.

По словам создателей ролика, таким образом в компании решили прорекламировать запуск сразу четырех обновленных грузовиков — Volvo FMX, FH, FH16 и FM.

В компании также предоставили отчет о съемках, чтобы все желающие смогли убедиться в отсутствии компьютерной графики:

P.S. Ну и если вы вдруг пропустили тот самый ролик с Ван Даммом, то обязательно посмотрите и его:

Источник: Volvo