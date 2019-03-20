Все в сборе. Первый полноценный трейлер третьего сезона Stranger Things / «Очень странных дел»
Сегодня стриминговый сервис Netflix (наконец-то!) опубликовал полноценный трейлер третьего сезона фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела». До этого были только короткие промо-ролики без кадров из самого продолжения.
Ролик подтверждает то, о чем все догадывались, – события нового сезона будут развиваться уже в летний период, а не в осенний. Говоря конкретнее, действие третьего сезона сериала развернется летом 1985 года, через год после событий второго. Все восемь эпизодов третьего сезона выйдут на Netflix в День независимости США — 4 июля.
В ролике, начинающегося с неудачного сюрприза для Дастина, можно увидеть всех главных героев в сборе, которые заметно повзрослели. Но и неудивительно, учитывая, что разрыв между вторым и третьим сезоном составит более полутора лет, но раньше нам говорили, что эти ожидания того стоят. Также в трейлере показывают праздничные мероприятия по случаю Дня независимости и, конечно же, парочку новых монстров из параллельной реальности, с которыми предстоит столкнуться героям.
Одновременно с трейлером были опубликованы и первые кадры с главными персонажами, хорошо знакомыми поклонникам сериала.
- «Очень странные дела» — научно-фантастический сериал братьев Даффер, являющийся одним из самых популярных проектов последних лет в своем жанре. Он дебютировал в стриминговом сервисе Netflix в июне 2016 года, быстро завоевав популярность и превратившись в глобальный феномен. Второй сезон вышел в октябре 2017 года. Съемки третьего сезона начались в апреле 2018 года.
- Сериал в числе прочего любят за множество отсылок к классическим хоррорам и научно-фантастическим фильмам.
- Ранее создатели проекта, братья Дафферы, заявили, что сериал «Очень странные дела» / Stranger Things будет идти не меньше четырех-пяти сезонов.