Все в сборе. Первый полноценный трейлер третьего сезона Stranger Things / «Очень странных дел»

Сегодня стриминговый сервис Netflix (наконец-то!) опубликовал полноценный трейлер третьего сезона фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела». До этого были только короткие промо-ролики без кадров из самого продолжения.

Ролик подтверждает то, о чем все догадывались, – события нового сезона будут развиваться уже в летний период, а не в осенний. Говоря конкретнее, действие третьего сезона сериала развернется летом 1985 года, через год после событий второго. Все восемь эпизодов третьего сезона выйдут на Netflix в День независимости США — 4 июля.

В ролике, начинающегося с неудачного сюрприза для Дастина, можно увидеть всех главных героев в сборе, которые заметно повзрослели. Но и неудивительно, учитывая, что разрыв между вторым и третьим сезоном составит более полутора лет, но раньше нам говорили, что эти ожидания того стоят. Также в трейлере показывают праздничные мероприятия по случаю Дня независимости и, конечно же, парочку новых монстров из параллельной реальности, с которыми предстоит столкнуться героям.

Одновременно с трейлером были опубликованы и первые кадры с главными персонажами, хорошо знакомыми поклонникам сериала.