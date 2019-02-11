Вышел новый трейлер киноадаптации Aladdin / «Аладдин» Гая Ричи. В нем впервые показали CGI-версию Джинни в исполнении Уилла Смита (но лучше бы не показывали)

В ходе церемонии вручения 61-й музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в ночь на 11 февраля в Лос-Анджелесе, студия Disney показала новый тизер-трейлер киноверсии знаменитого мультфильма Aladdin / «Аладдин» от британского режиссера Гая Ричи.

В отличие от первого трейлера, в новом нам показали волшебного джинна Джинни — одного из ключевых персонажей мультипликационного цикла «Приключения Аладдина», духа лампы и верного друга Аладдина, которого в киноадаптации Гая Ричи играет знаменитый актер Уилл Смит. Джинни в исполнении Уилла Смита появляется в ролике лишь на пару секунд, но этого вполне хватает, чтобы оценить перевоплощение. И увидеть Уилла Смита в весьма… непривычном образе. Реакция сообщества YouTube на ролик явно говорит, что мы не единственные, кто не смог принять Уилла Смита таким. По крайней мере, если судить по этим первым кадрам. На момент написания этих строк количество дизлайков под видео составляет более 10 тыс. при 15 тыс. лайков. Сейчас ролик посмотрели уже более 1 млн раз. С другой стороны, Гай Ричи как раз известен своим неординарным подходом к созданию фильмов и, возможно, он видит Джинни именно таким. Тут надо учитывать, что герой Уилла Смита появится в ленте не только в виде «сказочного» анимационного персонажа, но и в человеческом облике.

Изображение ниже напоминает, как выглядел Джинни в культовом классическом мультфильме «Аладдин», если вы вдруг уже успели забыть.

Напомним, что киноверсия Aladdin выполнена в формате live-action с участием живых актеров по аналогии с киноадаптацией «Короля Льва», которая выйдет в Украине 18 июля 2019 года. Алладина в ленте играет Мена Массуд, его возлюбленную принцессу Жасмин — Наоми Скотт, а образ главного злодея ужасного визиря Джафара примерит Марван Кензари.

В Украине «Аладдин» Гая Ричи выйдет 23 мая.