Вышел полноценный трейлер второго сезона The Punisher / «Каратель», намекающий на кровавое продолжение истории

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер супергеройского сериала The Punisher / «Каратель» по комиксам издательства Marvel.

Напомним, что The Punisher — один из двух (второй — Jessica Jones / «Джессика Джонс») проектов по комиксам Marvel, оставшихся Netflix. За последнее время онлайн-кинотеатр закрыл сразу три совместных проекта с Marvel (Luke Cage / «Люк Кейдж», Iron Fist / «Железный кулак» и Daredevil / «Сорвиголовы»). Предположительно, это связано с сотрудничеством Marvel и Disney, которая планирует запуск собственного стримингового сервиса Disney+ в конце 2019 года.

После событий первого сезона главный герой Фрэнк Касл (Джон Бернтал) получил официальное помилование и шанс начать новую жизнь. Но, как мы уже узнали из вышедшего на прошлой первого тизера, эта новая и спокойная жизнь оказалась весьма непродолжительной.

Полноценный трейлер продолжения «Карателя» показывает, что Касл выходит из отставки и снова берется за старое — вершить кровавое правосудие, причем персонаж Джона Бернтала становится еще более жестоким. Собственно, трейлер явно намекает, что жестоких и кровавых сцен в новом сезоне «Карателя» будет предостаточно. Само собой, без Билли Руссо (Бен Барнс), бывшего сослуживца и друга Карателя, новая история не обойдется.

Все новые эпизоды The Punisher выйдут на Netflix 18 января.