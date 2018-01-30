Вышел трейлер «Безумная» / Unsane — хоррора Стивена Содерберга, снятого на iPhone

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В сети появился трейлер хоррора «Безумная» / Unsane режиссера Стивена Содерберга (трилогия «Друзей Оушена», «Больница Никербокер» и «Мозаика»). Особенность этой картины в том, что она снята на iPhone. Причем сняли этот фильм очень быстро – всего за одну неделю. Как сообщается, Содерберг монтировал ленту прямиком на съемочной площадке.

Картина расскажет о молодой девушке, преследуемой одержимым незнакомцем. Обращения в полицию заканчиваются тем, что девушку запирают в психбольнице, приняв за сумасшедшую. Как отмечает The Verge, сам сюжет не является чем-то новым, есть несколько хороших картин в этому духе, хотя и довольно старых, например, – «Исчезнувшая Банни Лейк» (1965) Отто Премингера или «Леди исчезает» Альфреда Хичкока (1938).

Что касается современной интерпретации Unsane, то есть и другие занимательные факты, помимо того, что съемки велись на iPhone.

Сам постановщик уже несколько раз заявлял о своем уходе из кино, но уйти окончательно он пока так и не решился. В последний раз желание завязать с киноиндустрией у Содербера возникало в 2013 году, но в 2017 году он снял «Удачу Логана», а также интерактивный сериал «Мозаика» для HBO.

В интервью GQ режиссер заявлял, что хотел просто снять фильм, продать и забыть о нем. А еще он отмечал, что «iPhone — будущее кинематографии» и хвалил смартфоны Apple (это его слова, не наши, не сочтите за рекламу).

К сожалению, режиссер не уточнил модель смартфона и то, какие дополнительные аксессуары использовались в процессе съемке.

Главные роли исполнили Клер Фой («Корона»), Джуно Темпл («Господин Никто») и Джей Фэро.

В ноябре 2017 года права на картину для США приобрела компания Bleecker Street, а международным прокатом ленты будет заниматься студия New Regency — подразделение 20th Century Fox.

В американский прокат картина выйдет 23 марта, планируется ли ее показ в Украине, пока неясно.

Источник: The Verge и TJ