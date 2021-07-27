Вышел финальный трейлер фантастического фильма Ghostbusters: Afterlife / «Мисливці на привидів: З того світу» (премьера — 11 ноября 2021 года)

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После нескольких переносов компания Sony Pictures наконец опубликовала финальный трейлер фильма Ghostbusters: Afterlife / «Мисливці на привидів: З того світу» и огласила новую дату премьеры — 11 ноября 2021 года.

Как вы наверняка помните, новый фильм станет прямым продолжением второй части, вышедшей в далеком 1989 году. Если у картины получится заинтересовать фанатов (то есть сделать то, чего не удалось фильму «Охотники за привидениями» 2016 года), то фильм может стать потенциальным возрождением франшизы.





В этот раз создатели решили в буквальном смысле начать сначала и набрать команду охотников на привидений из подростков — главные молодые роли сыграли Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно») и Маккенна Грейс («Одарённая»). Поддержку им окажут как достаточно популярные актеры Пол Радд («Человек-муравей») и Кэрри Кун («Исчезнувшая»), так и члены оригинальной команды «Охотников за привидениями».

Режиссером выступил Джейсон Райтман, он же в соавторстве с Гилом Кинаном (Monster House, Poltergeist) написал сценарий картины, а его отец Айван Райтман занял кресло продюсера. Фильм выйдет эксклюзивно в кинотеатрах уже осенью, 11 ноября 2021 года.

Источник: Variety