Вышел финальный трейлер супергеройского сериала «Сокол и Зимний Солдат», премьера на Disney+ состоится уже 19 марта

После завершения первого сезона сериала «ВандаВижен» / WandaVision фанаты комикс-вселенной Marvel практически сразу получат возможность узнать больше о следующей паре супергероев. Сериал «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier стартует на стриминговой платформе уже в ближайшую пятницу, 19 марта 2021 года, в честь чего его создатели решили опубликовать финальный трейлер.

Сюжет сериала начнется сразу после того, как Капитан Америка уходит со своего поста, поручив продолжить дело своей жизни Сэму Уилсону, бывшему Соколу. В паре со старым другом Стива Роджерса Баки Барнсом (он же Зимний Солдат) супергерои начинают бороться с новыми угрозами, но делают это по-своему.

В первом сезоне шоу «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier будет всего шесть серий стандартной длительностью порядка часа.

Следующим на очереди в сериальной линейке супергероев Marvel стоит проект «Локи» / «Loki», премьера которого состоится 11 июня 2021 года.

Источник: Marvel