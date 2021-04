Вышел первый «настоящий» трейлер мультфильма «Митчеллы против машин», где наконец показали борьбу героев с роботами

Судьбу мультфильма The Mitchells vs. The Machines / «Митчеллы против машин» можно назвать сложной, но интересной. В момент первого анонса эта картина была известна по имени Connected / «На связи», а трейлер показывал скорее семейную драму, чем зрелищную фантастическую историю о борьбе людей с восставшей электроникой.

К счастью, ровно за месяц до релиза на стриминговой платформе Netflix создатели анимационного фильма опубликовали первый «настоящий» трейлер, где наконец можно увидеть ту самую анонсированную борьбу «Люди против Машин».

Напомним, что продюсерами проекта выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по полнометражным мультфильмам Spider-Man: Into the Spider-Verse и The Lego Movie. За сценарий отвечали Майк Рианда и Джефф Роу, раскрывшие свой потенциал и черный юмор в мультсериале Gravity Falls.

Премьера мультфильма The Mitchells vs. The Machines / «Митчеллы против машин» состоится на платформе Netflix 30 апреля 2021 года.

