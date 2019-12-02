Вышел первый тизер 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time to Die / «Не время умирать», который станет последним для Дэниела Крейга

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На прошлой неделе актер Дэниел Крейг расстроил своих фанатов официальным заявлением, что грядущий фильм No Time to Die / «Не время умирать» станет последним, в котором он исполнит роль Джеймса Бонда. Предварительно оценить «лебединую песню» актера можно будет уже в среду, когда создатели фильма выложат первый полноценный трейлер, а пока команда порадовала поклонников бондианы коротким тизером.

Напомним, что для Дэниела Крейга фильм No Time to Die / «Не время умирать» станет пятым участием в киноцикле и британском шпионе Джеймсе Бонде (сам фильм уже 25-ый в рамках франшизы). По сюжету агент 007 отошел от активной деятельности и наслаждается заслуженной пенсией на Ямайке, однако решает в последний раз помочь другу из ЦРУ Феликсу Лейтеру (Джеффри Райт) освободить похищенного террористами ученого. Потенциально прогулочная миссия оказывается куда более серьезной, когда выясняется, что главный злодей (Рами Малек) располагает технологией, способной уничтожить все человечество.

Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив», он же совместно со Скоттом З. Бернсом («Ультиматум Борна») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») написал сценарий. Помимо трех вышеупомянутых актеров в фильме также снялись Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Ана де Армас, Лашана Линч, Дали Бенссалах и др.

Премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» запланирована на 8 апреля 2020 года в США и на 3 апреля 2020 года в Европе.

Источник: EW