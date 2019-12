Вышел первый тизер 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time to Die / «Не время умирать», который станет последним для Дэниела Крейга

На прошлой неделе актер Дэниел Крейг расстроил своих фанатов официальным заявлением, что грядущий фильм No Time to Die / «Не время умирать» станет последним, в котором он исполнит роль Джеймса Бонда. Предварительно оценить «лебединую песню» актера можно будет уже в среду, когда создатели фильма выложат первый полноценный трейлер, а пока команда порадовала поклонников бондианы коротким тизером.

Bond is back. The first trailer for #NoTimeToDie arrives this Wednesday #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/ThIEdXn82N

— James Bond (@007) December 2, 2019