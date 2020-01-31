Вышел первый трейлер боевика F9: The Fast Saga / «Форсаж 9», премьера фильма состоится 22 мая 2020 года [видео]

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Как и было обещано на этой неделе, киностудия Universal Pictures представила первый трейлер боевика F9: The Fast Saga / «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли. Анонс был выполнен в формате полноценного концерта с популярными музыкальными исполнителями и актерами из фильма.

Сценарий написал Дэниэл Кэйси, режиссером выступил Джастин Лин, до этого снявший четыре части франшизы подряд — с третьей «Tokyo Drift» (2006) по шестую «Fast & Furious 6» (2013).

Главную роль в фильме сыграл бессменный Вин Дизель (Доминика Торетто), к нему присоединятся старожилы серии Мишель Родригес (Летти Ортис) и Джордана Брюстер (Миа Торетто). Основной состав предыдущих частей также в строю, так что мы вновь сможем увидеть Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриза Гибсона (Роман Пирс), Лудакриса (Тедж Паркер) и Шарлиз Терон (Сайфер).

А вот Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу) из серии пропали после того, как снялись в собственном спиноффе Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / «Форсаж: Хоббс и Шоу» (и, по слухам, поссорились с Вином Дизелем).

Премьера девятой части долгоиграющей франшизы (в следующем году ей исполняется 20 лет) с упором на автомобильную тематику назначена на 22 мая 2020 года.

P.S. А вот выглядел концерт в Майами по поводу выхода трейлера:

Источник: F9: The Fast Saga