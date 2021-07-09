Вышел первый трейлер экшн-триллера Sweet Girl / «Малышка» с Джейсоном Момоа в главной роли (премьера — 20 августа 2021 года)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Джейсон Момоа представляет собой яркий пример многогранного актера, который при всей своей маскулинности способен вжиться практически в любую роль. И после Кхала Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в фильмах DC он берется за роль безутешного мужа, потерявшего жену и безжалостного отца, желающего защитить свою дочь в фильме Sweet Girl / «Малышка».

Фильм Sweet Girl / «Малышка» демонстрирует изначально проигрышную борьбу «маленького человека» с безжалостной системой. Главный герой (Джейсон Момоа) обвиняет в смерти своей больной жены (Адриа Архона) фармацевтическую корпорацию, которая по неким причинам отказывается выпускать необходимое ей лекарство.

Когда обвинение набирает вес, корпорация начинает защищаться грязными методами, подсылая убийц к самому герою и его дочери (Изабела Мерсед). Теперь он и его дочь должны не только спасти свои жизни, но и добиться справедливости…

Сценарий к картине написали Филип Эйснер, Грегг Гурвитц и Уилл Стейплс, режиссером выступил Брайан Эндрю Мендоза. Премьера боевика Sweet Girl / «Малышка» состоится на платформе Netflix 20 августа 2021 года.

Источник: Netflix