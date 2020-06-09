Вышел первый трейлер фантастической комедии «Билл и Тед 3» / Bill & Ted Face the Music с Киану Ривзом в главной роли, премьера назначена на 21 августа 2020 года





Спустя почти 30 лет после выхода второй части научно-фантастической франшизы Bill & Ted на экраны готов выйти новый фильм о паре неразлучных друзей в исполнении молодых Киану Ривза и Алекса Уинтера. Картина получила полное название Bill & Ted Face the Music и дату премьеры 21 августа 2020 года.

Даже первую картину Bill & Ted’s Excellent Adventure / «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) было трудно назвать шедевром, однако это был вполне неплохой представитель жанра молодежной комедии, в сюжете которого использовались путешествия во времени и исторические личности. Вторая часть Bill & Ted’s Bogus Journey / «Новые приключения Билла и Теда» (1991) не прибавила к этой связке ничего нового, но все же фанаты были рады еще раз увидеть удачный актерский дуэт и талантливого комика Джорджа Карлина, исполнившего роль третьего главного героя по имени Руфус.

В 2020 году обоим актерам уже далеко за 50 (Ривзу 55 лет, Уинтеру — 54 года), так что играть глупых подростков они уже не могут, а смотреть на туповатых взрослых не слишком интересно. И тем не менее в данный момент киноиндустрия испытывает острый недостаток новых фильмов, так что в таких условиях даже такой фильм, как Bill & Ted Face the Music вполне может оказаться неплохим вариантом провести два часа временми.

Сценарий к картине написали те же Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали над двумя первыми частями франшизы, а режиссером выступил Дин Паризо. Первые известия о том, что фильм «Билл и Тед 3» находится в работе, появились еще в 2010 году, однако с тех пор процесс несколько раз приостанавливали, так что в итоге над проектом работали порядка десяти лет.

Источник: Polygon