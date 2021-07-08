Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс 2» / The Addams Family 2 (премьера — 1 октября 2021 года)





Как известно, франшиза «Семейка Аддамс» / The Addams Family принадлежит кинокомпании MGM, которую недавно выкупила Амаzon, так что ее развитие явно не заставит себя ждать слишком долго. Ну, а пока очередной перезапуск в виде игрового кино еще даже не анонсирован, творцы компании продолжают поддерживать интерес к персонажам с помощью мультфильмов.

Первая часть мультфильма «Семейка Аддамс» / The Addams Family вышла два года назад, еще в «доковидную» эпоху, собрав свыше $200 млн по всему миру, что является отличным результатом для проекта с бюджетом всего $24 млн. Сиквелу придется заметно труднее, так как бюджет увеличился, а ситуация в кинопрокате еще не стабилизировалась.

Во второй части вся семейка отправляется в семейное путешествие на новом доме на колесах, посещая многочисленные туристические места и сталкиваясь с новыми друзьями и старыми знакомыми.

Для озвучивания персонажей привлекли таких голливудских звезд, как Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнздэй Аддамс), Ник Кролл (дядя Фестер), Бетт Мидлер (бабушка Аддамс). Впрочем, в локальной озвучке зрители будут лишены удовольствия оценить их актерскую игру. Режиссерами выступили все те же Конрад Вернон и Грег Тирнан, которые работали над первой частью, а также мультфильмами «Шрек 2», «Мадагаскар 3» и «Полный расколбас».

Премьера мультфильма «Семейка Аддамс 2» / The Addams Family 2 назначена на 1 октября 2021 года.

Источник: MGM