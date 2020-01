Вышел полноценный трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» / Ghost in the Shell: SAC_2045 от Netflix, премьера состоится в апреле

Японское подразделение сервиса Netflix опубликовало полноценный трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» / Ghost in the Shell: SAC_2045 и объявило, что премьера проекта состоится в апреле текущего года.

Сериал основан на японской манге Ghost in the Shell в стилистике киберпанк, которая вышла в далеком 1989 году. Главная героиня героиня Мотоко Кусанаги в результате авиакатастрофы чуть не погибает еще в детстве, но в итоге получает искусственное тело, став киборгом. Ее коллеги по девятому отделу МВД Японии также улучшены киберимплантами, что помогает им бороться с киберпреступниками будущего.

Сериалом занимался Синдзи Арамаки (Shinji Aramaki), известный по «Appleseed» (2004), «Легенды Хало» (2010) и «Звёздный десант: Вторжение» (2012), а также Кэндзи Камияма (Kenji Kamiyama), который в свое время поработал над рядом проектов серии «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», включая два сезона сериала и полнометражный анимационный фильм.

Источник: Netflix