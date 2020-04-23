Вышел трейлер Disney Gallery: The Mandalorian — документального восьмисерийного сериала о съемках восьмисерийного сериала «Мандалорец» [видео]

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Мы уже рассказывали о том, что сервис Disney+ подготовил к «Дню Звездных Войн» восьмисерийный документальный сериал Disney Gallery: The Mandalorian о съемках сериала «Мандалорца». Благодаря опубликованному сегодня ттрейлеру у фанатов Star Wars появилась возможность оценить, как именно будет выглядеть данный проект.

Это далеко не первый документальный фильм подобного формата, но как точно подметили наши комментаторы, «восьмисерийный сериал о съемках восьмисерийного сериала» — это перебор.

Судя по видео, нас ждут круглые столы с режиссерами и актерами во главе с шоураннером Джоном Фавро. В первом случае он собрал Дейва Филони, Рика Фамуйиву, Брайс Даллас Ховард и Тайку Вайтити, во втором — Педро Паскаля (кстати, это единственная возможность увидеть его без шлема Мандалорца в сеттинге сериала), Джину Карано и Карла Уэзерса.

Также в Disney Gallery: The Mandalorian можно будет увидеть кадры непосредственно со съемок, которые показывают работу режиссера, актеров, массовки и другого персонала. Однако эта часть повествования скорее будет интересна студентам театральных училищ и истинным фанатам Star Wars, чем среднестатистическому зрителю. Впрочем, уже через две недели каждый сможет составить собственное мнение об этом сериале.

Напомним, что по информации голливудского издания Variety сервис Disney+ уже приступил к разработке третьего сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец», хотя второй выйдет только осенью 2020 года.

Источник: Disney+