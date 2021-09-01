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В преддверии скорой премьеры компании Warner Bros. и New Line Cinema опубликовали второй официальный трейлер нового фильма ужасов Malignant / «Втілення Зла». Автором проекта выступил Джеймс Ван, создавший знаковые хоррор-франшизы «Пила», «Заклятие», «Астрал», а также ряд блокбастеров, включая «Форсаж 7» и «Аквамен».

По сюжету главную героиню преследуют кошмарные сны со зверскими убийствами. Однако внезапно оказывается, что это не сны, а жестокая реальность, связанная с неким мистическим существом из детства героини. Главную роль исполнила Аннабель Уоллис, известная по сериалу «Острые козырьки», а ее детскую версию воплотила талантливая юная актриса Маккенна Грейс («Тоня против всех», «Капитан Марвел», «Охотники за привидениями: Наследники»).

Также в фильме снялись Джейк Абель, Джордж Янг, Мэдди Хэссон, Мишоль Бриана Уайт, Жаклин Маккензи, Маккенна Грейс и Ингрид Бису. Вышеупомянутый Джеймс Ван выступил режиссером и продюсером, а сценарий написали Акела Купер и Джей Ти Петти. Интересно, что у Джеймса Вана есть комикс Malignant Man об одноименном супергерое, однако он сразу уточнил, что фильм Malignant не имеет к нему абсолютно никакого отношения.

Премьера фильма Malignant / «Втілення Зла» назначена на 10 сентября 2021 года.

Источник: New Line Cinema