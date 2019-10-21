Waymo и Renault анонсировали запуск совместного сервиса роботакси в Париже





Американский разработчик технологий беспилотного вождения Waymo и французский автопроизодитель Renault в рамках заключенного ранее партнерства анонсировали запуск первого во Франции сервиса роботакси. Для «дочки» Alphabet данная инициатива станет первым масштабным проектом за пределами Соединенных Штатов, отмечает Digital Trends.

Согласно планам предприятий, сервис появится на территории Парижа, при этом первоначально он будет действовать не на всей территории города, а только на выделенном участке длиной 34 км между аэропортом им. Шарля де Голля и крупным деловым районом Ла-Дефанс, расположенном на северо-западе французской столицы. Конкретные сроки запуска сервиса или даже начала тестирования пока не называются, однако отмечается, что флот роботакси должен приступить к полноценному обслуживанию пассажиров на вышеуказанном участке не позднее 2024 года, когда в Париже будут проходить Олимпийские игры.

Любопытно, что инициативу обещают активно поддерживать власти Парижского региона — в частности, чиновники готовы выделить до €100 млн на создание инфраструктуры для беспилотных автомобилей. По их убеждению, развертывание сервиса роботакси не только повысит эффективность пассажирских перевозок, но и сделает регион более привлекательным для туристов, а также закрепит за страной статус передового государства в области автономного транспорта.

Напоследок отметим, что, как указывает Digital Trends, использование заданных маршрутов или транспортных коридоров — нормальная практика для пилотных проектов в области автономного движения, которая выполняет сразу две функции: во-первых, она позволяет лишний раз обкатать алгоритмы в достаточно контролируемых условиях, во-вторых, она призвана заверить чиновников в безопасности и надежности технологии, чтобы впоследствии их было легче убедить выдать разрешение на развертывание уже полноценного сервиса роботакси.

Источник: hightech.plus