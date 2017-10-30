WhatsApp разрешил полноценно удалять сообщения, но только в течение 7 минут после отправления

В WhatsApp добавили функцию удаления отправленных сообщений, о которой давно просили пользователи. Теперь если вы отправили текст с ошибкой, или перепутали получателя — можно попытаться сохранить свою репутацию, подчистив переписку.

Как отмечается, сообщение удалится не только из вашего чата, как было раньше, но и на экране получателя. Вместо удаленного сообщения собеседник увидит надпись «Это сообщение было удалено».

Новая функция работает как в индивидуальных, так и в групповых чатах. Для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо выбрать сообщение и удерживать нажатие, пока сервис не предложит два варианта удаления — только из своей истории или также и в чате получателя.

Правда, у новой функции имеется несколько нюансов. Во-первых, и вы, и получатель должны использовать новейшую версию приложения WhatsApp для Android, iOS или Windows Phone. Во-вторых, сообщение можно удалить только в течение 7 минут после отправки.

Источник: блог WhatsApp