Японцы произвели первую в мире куртку из паутины (спойлер: ни один паук в процессе не пострадал)

THE NORTH FACEとSpiberによるコラボレーションプロジェクト「THE NORTH FACE Sp.」の第2弾アイテムとして本日発表された「MOON PARKA」。 4年間の共同開発を経て、生地の耐久性や安定性などの課題をクリアしたMOON PARKAは、シェル外層部分に新たに開発したブリュード・プロテインを採用し、2015年に発表したプロトタイプから大きく進化しました。 販売方法やプロダクトに関する詳細はストーリーのリンクからご確認ください。 #tnfjp #thenorthface #neverstopexploring #moonparka #spiber