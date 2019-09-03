Японцы произвели первую в мире куртку из паутины (спойлер: ни один паук в процессе не пострадал)
Для человека не составит труда порвать паутину, однако с учетом своего диаметра это один из самых прочных материалов в природе. По оценкам ученых, она в пять раз прочнее стали и в три раза прочнее кевлара, но при этом легче углеродного волокна. Неудивительно, что люди давно пытаются использовать паутину в своих целях.
К сожалению, заставить пауков производить паутину в промышленных масштабах практически невозможно. Чтобы обойти это ограничение, японская биотехнологическая компания Spiber внесла изменения в генотип бактерий, наделив их способностью синтезировать белки паучьего шелка. После цикла синтеза молекулы отделяют, прядут из них нити, а затем ткут ткани.
В качестве демонстрации возможностей технологии Spiber совместно с The North Face Japan создала Moon Parka — первую в мире лыжную куртку на основе паутины. Как сообщает ZME Science, это водонепроницаемая, дышащая и очень теплая одежда, по долговечности не уступающая традиционным аналогам.
Отдельно исследователи отмечают, что ГМ-бактерии, которые произвели паутину для Moon Parka, выращивались на сахаре, выделенном из отходов сельского хозяйства. Это намного более экологичный подход, чем производство нейлона и полиэстера на основе нефтепродуктов.
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THE NORTH FACEとSpiberによるコラボレーションプロジェクト「THE NORTH FACE Sp.」の第2弾アイテムとして本日発表された「MOON PARKA」。 4年間の共同開発を経て、生地の耐久性や安定性などの課題をクリアしたMOON PARKAは、シェル外層部分に新たに開発したブリュード・プロテインを採用し、2015年に発表したプロトタイプから大きく進化しました。 販売方法やプロダクトに関する詳細はストーリーのリンクからご確認ください。 #tnfjp #thenorthface #neverstopexploring #moonparka #spiber
Moon Parka поступит в ограниченную продажу в Японии 12 декабря 2019 года по цене около $1400.
Напоследок отметим, что в дальнейшем, к 2021 году, Spiber планирует запустить масштабное производство одежды из паутины на территории Таиланда с целью существенно удешевить выпуск такого рода продукции.
Источник: hightech.plus
- Что касается функциональных характеристик Moon Parka, то куртка имеет два внешних кармана, два внутренних кармана, двойную молнию и систему регулировки плотности прилегания капюшона. Кроме того, на внутренней стороне спины куртки напечатана фотография Земли - по словам авторов, изображение символизирует необходимость пересмотра традиционных методов производства одежды, поскольку в настоящее время они вносят немалый вклад в загрязнение окружающей среды.