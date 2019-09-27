Японская авиакомпания JAL при онлайн-бронировании билета уведомит, где в самолете будут сидеть маленькие дети

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Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала показывать, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет. Эту информацию можно увидеть на сайте перевозчика при бронировании билета на рейс. Таким образом, пассажиры, которые не желают лететь рядом с младенцами, теперь могут выбрать место как можно дальше от них.

На нововведение обратил внимание пользователь Twitter, поблагодаривший компанию:

«Спасибо, Japan Airlines, за то, что предупредили меня о том, где могут кричать дети во время 13-часовой поездки. Это должно стать правилом для всех авиакомпаний».

Он также обратился к Qatar Airways с просьбой обратить внимание на такую функцию, так как в предыдущем полете рядом с ним оказались три плачущих ребенка.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board. Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD — Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019

Как отмечает The Sun, функция доступна только тем, кто регистрируется на сайте JAL, и недоступна тем, кто пользуется сторонними ресурсами.

Представитель JAL в комментарии Japan Times подтвердила, что у клиентов авиакомпании появилась возможность увидеть, какие места на борту займут дети. При этом в предприятии отметили, что новая функция не гарантирует на 100%, что пассажиры будут вне пределов слышимости детского плача. Так, иконка в виде головы младенца не будет отображаться в случаях, если пассажиры забронировали свой рейс через сторонний ресурс или являются частью туристической группы, также место с ребенком может внезапно оказаться поблизости, если непосредственно перед вылетом произошла замена самолета.

Некоторые путешественники, как и вышеуказанный пользователь Twitter, нашли нововведение полезным.

«Спасибо, Japan Airlines! Если кто-то когда-нибудь летал рядом с орущим ребенком в закрытом пространстве, где некуда сбежать, то ему знакомо желание умереть. Теперь я буду стараться всегда выбрать JAL», — отметил из один прокомментировавших новость в Twitter.

Другие же, напротив, призвали быть более толерантным и помнить, что все взрослые когда-то были детьми.

«Жду, когда авиакомпании начнут таким же образом помечать тех, кто любит выпить, снимать обувь, плеваться, пукать, громко жевать, поднимать подлокотники и имеет плохой запах изо рта», — иронично отмечает один из туристов.

«Почему бы авиакомпании просто не начать предоставлять пассажирам звукоизолирующие наушники?», — вопрошает другой.

«По моему опыту, [сидеть рядом] с детьми иногда бывает спокойнее, чем с некоторыми взрослыми», — указывает третий.

Кроме того, один из комментаторов высказал опасение, что в будущем авиакомпании могут начать поднимать цены на места, расположенные вдали от мест с детьми.

Напоследок отметим, что, как выяснили журналисты Japan Times, JAL — не единственная японская авиакомпания, реализовавшая данную функцию. Информацию о том, на каких местах будут лететь в самолете дети в возрасте до двух лет, также начала сообщать All Nippon Airways (ANA).

Источник: Esquare