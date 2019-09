Японская авиакомпания JAL при онлайн-бронировании билета уведомит, где в самолете будут сидеть маленькие дети

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала показывать, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет. Эту информацию можно увидеть на сайте перевозчика при бронировании билета на рейс. Таким образом, пассажиры, которые не желают лететь рядом с младенцами, теперь могут выбрать место как можно дальше от них.

На нововведение обратил внимание пользователь Twitter, поблагодаривший компанию:

Он также обратился к Qatar Airways с просьбой обратить внимание на такую функцию, так как в предыдущем полете рядом с ним оказались три плачущих ребенка.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.

Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019