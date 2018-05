Японская компания SNK анонсировала микро-версию аркадного автомата Neo Geo Mini с 40 предустановленными играми

В честь 40-летнего юбилея японская компания SNK (Shin Nihon Kikaku) представила ретро-консоль Neo Geo Mini, которая представляет собой микро-версию аркадного автомата Neo Geo MVS со встроенными классическими играми Neo Geo в количестве 40 штук.

В отличие от реального полноразмерного автомата, Neo Geo Mini спокойно помещается на ладони одной руки (габариты составляют 135x108x162 мм, а вес — 600 грамм), позволяя управлять процессом игры второй рукой. Для этого консоль оснащена джойстиком и шестью кнопками, а изображение выводится на встроенный цветной 3,5-дюймовый дисплей.

При желании к консоли также можно подключить телевизор с помощью HDMI-выхода, наушники с помощью стандартного 3,5 мм аудиопорта и два геймпада. Версия для Азии будет выполнена в классической красно-бело-голубой расцветке, тогда как международная версия Neo Geo Mini получит более спокойный серо-белый дизайн.

В SNK пока не объявили список игр, который будет доступен на данном устройстве, однако судя по промофотографиям Neo Geo Mini, в библиотеку войдут как минимум Metal Slug, Samurai Shodown 2, The King of Fighters 97/98 и Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers.

Производитель также пока не поделился датой выпуска на рынок и розничной ценой, так что ждем от него соответствующих новостей.

Источник: Polygon