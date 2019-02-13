Японские инженеры создали телеуправляемого робота Ugo, который поможет со стиркой

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Японская компания Mira Robotics представила телеуправляемого робота Ugo, предназначенного для помощи по стирке, развешиванию и складыванию постиранных вещей. Управляет механизмом «специально обученный» оператор. Компания планирует запустить коммерческий сервис на основе таких роботов в 2020 году.

Как сообщается, роботизированное устройство состоит из двух рук и головы со встроенной камерой, закрепленных на раме переменной высоты на колесной платформе. Рама способна менять высоту робота от 1,1 до 1,8 метра.

Во время работы оператор может свободно передвигать колесную платформу, регулировать высоту робота, а главное — управлять обеими манипуляторами и хватать предметы. Грузоподъемность одной руки составляет 1,5 кг.

Помимо этого, устройство оснащено микрофоном и динамиком, посредством которых оператор может удаленно общаться с клиентами, а также модулями Wi-Fi и LTE.

Во время демонстрации возможностей Ugo разработчики показали полный цикл работ: механизм достал полотенце из стиральной машины, развесил его на сушилке, а затем сложил одежду для хранения (правда, все действия робот выполнял откровенно медленно и неуклюже).

Во втором демонстрационном ролике показано, как реализовано управление роботом: во время работы оператор видит перед собой картинку с камеры и управляет движениями устройства при помощи двух контроллеров Oculus Touch.

Компания намерена использовать роботов Ugo в рамках сервиса, который будет доступен по подписке стоимостью $200 в месяц. Утверждается, что робот сможет работать только в тех частях дома и только в то время, которые предварительно указал владелец помещения. При этом компания предприняла и другие меры безопасности: к примеру, если в кадр попадет документ, ПО автоматически размоет текст, чтобы его не смог прочитать оператор. Дополнительно все действия робота фиксируются в фирменном приложении для смартфона.

Источник: N+1