YouTube Music запустил новую систему персонализированных плейлистов: до семи миксов для каждого жанра и настроения и один супермикс





Музыкальный онлайн-сервис YouTube Music решил стать еще ближе к своим пользователям, предложив им целую россыпь новых персонализированных плейлистов. С сегодняшнего дня в мобильном приложении и веб-версии сервиса можно увидеть раздел «Миксы для вас» / My Mix, в котором будет создано до семи отдельных подборок и один супермикс.

Как объясняют в YouTube Music, каждый из номерных миксов (Мой микс 1, Мой микс 2, …) «раскрывает одну из граней музыкального вкуса» пользователя — там собраны 50 песен определенного жанра длительностью порядка 2-3 часов. В свою очередь «Мой супермикс» / My Supermix (раньше он назывался «Мой джем») содержит подборку из 100 треков, которая «охватывает все вкусы» пользователя. Также система начала предлагать отдельные миксы для различных активностей и настроений, например, миксы для фитнеса, концентрации, отдыха и т.д. Каждая из подборок регулярно обновляется, ориентируясь на новые релизы и историю прослушивания пользователя.

Отметим, что если вы привыкли сами составлять свои плейлисты или слушать подряд все песни любимых исполнителей, то вряд ли оцените нововведение. С другой стороны, если автоматические подборки и миксы — это ваш выбор, то обязательно попробуйте послушать новые миксы в YouTube Music.

Напомним, что 22 октября 2020 года компания Google полностью закрыла музыкальный сервис Google Play Music и перевела его пользователей на YouTube Musiс.

Источник: Engadget