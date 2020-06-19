Зак Снайдер показал первый тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» (с Дарксайдом и Чудо-Женщиной), полноценный трейлер представят в августе на DC FanDome





Месяц назад Зак Снайдер внезапно заявил, что полулегендарная режиссерская версия «Лиги справедливости» не только существует (правда, пока не полностью готова), но еще и будет официально показана сервисом HBO Max в 2021 году. Подробностей о проекте все еще нет, зато режиссер уже опубликовал первый тизер Snyder Cut, в котором Чудо-Женщина встречается с Дарксайдом, а также пообещал показать полноценный трейлер 22 августа в рамках мероприятия DC FanDome.

Для тех, кто не смотрел (или не помнит) фильм Justice League / «Лига справедливости» заметим, что линия с Дарксайдом была полностью удалена из кинотеатральной версии картины. Соответственно, его появление должно более полно раскрыть сюжет картины и мотивацию героев.

Напомним, что по личным причинам (по другой версии — из-за творческих разногласий с Warner Bros.) Зак Снайдер покинул кресло режиссера «Лиги справедливости», которую в итоге доснимал и монтировал Джосс Уидон. Данная версия ожидаемо провалилась в прокате, однако у Снайдера осталось солидное количество отснятого материала, не вошедшего в кинотеатральный релиз и самое главное — желание реабилитироваться, что и привело к соглашению с HBO Max.

По слухам, на доработку материалов и создание Snyder Cut может уйти порядка $20-30 млн, при этом неизвестно, потребуются ли для этого досъемки реальных актеров (что пока проблематично из-за коронавируса) или же режиссер будет использовать только уже снятые сцены. Также неизвестно, в каком именно формате выпустят «Justice League Snyder Cut» — четырехчасовый фильм, пара двухчасовых фильмов или мини-сериал из шести эпизодов длительностью порядка 45 минут каждая, более уместный для стримингового сервиса HBO Max.

В любом случае, премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера состоится в 2021 году, так что ждать осталось недолго.

Источник: The Verge