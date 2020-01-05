Злая ведьма откармливает еще ничего не подозревающих детей в полноценном трейлере хоррора Gretel and Hansel





Студия Orion Pictures опубликовала новый постер и полноценный трейлер сказочного хоррора Gretel and Hansel, представляющего собой переосмысление одноименной сказки братьев Гримм.

В центре сюжета ленты — девушка Гретель и ее младший брат Гензель, которые живут в сельской местности. Однажды им приходится уйти в темный лес в поисках еды и работы. Но тут они натыкаются на странный дом, в котором их встречает подозрительная пожилая женщина.

Многие элементы грядущего фильма ужасов явно отличают новую историю от культовой сказки. Так, жуткая ведьма живет в мрачном жилище, а не в пряничном домике. Кроме того, если в классическом сюжете героям по 12 лет, в фильме Гретель 16 лет, а ее брату 8, что делает девушку явным лидером в дуэте. Также на важность Гретель в ленте указывает тот факт, что именно ее имя стоит в названии первым, хотя в оригинале все иначе. Помимо этого, в трейлере ведьма недвусмысленно намекает на некоторую силу внутри Гретель. А еще старуха, кажется, хочет съесть только Гензеля, а его сестру — переманить на сторону зла.

Новый и старый постеры фильма.

Постановщик ленты — сценарист и режиссер Оз Перкинс, ранее зарекомендовавший себя тепло встреченной «Прелестью, живущей в доме». Главные роли исполнили София Лиллис («Оно»), Сэммюэль Лики («МатьОтецСын») и Элис Криге («Карнивал Роу», «Сайлент Хилл»). Помимо Перкинса, за сценарий отвечает также Роб Хэйес.

Премьера Gretel and Hansel намечена на 31 января.

Тизер-трейлер фильма, опубликованный ранее.

Источник: ScreenRant