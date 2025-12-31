Итоги 2025 года на ITC.ua: чем запомнился уходящий год (много статистики)

2025 год для ITC.ua был достаточно бурным: менялся состав творческого коллектива, возникали новые идеи, а от некоторых, наоборот, пришлось отказаться. Но мы не только выстояли, но и улучшили собственные показатели. Мы бы не сделали этого без вас.

За год редакция подготовила и выпустила около 7 000 материалов (в прошлом году количество приближалось к 6000). Читатели сайта тоже постарались — получилось больше 320 постов.

Общее количество пользователей в этом году достигло более 16 млн — на 1 млн больше, чем в прошлом. В среднем сайт собирал 180 462 просмотров в день, которые поступали от 44 265 пользователей. Нынешний максимум посещений (255 684 уникальных пользователей) пришелся на 16 января, когда вышла самая читаемая новость. В целом сайт улучшил просмотры на 11% по сравнению с прошлым годом.

Около 2/3 читателей ITC.ua, как и в прошлом году, из Украины. Но в 2025 году это 56%, и появилось неожиданное второе место — Китай, 5% посетителей. Прошлогодний зарубежный лидер, Польша, сместилась на пятое место, с около 3% пользователей. Много читают нас в США и Германии, а также в Беларуси.

Ожидаемо, больше всего наших украинских читателей проживает в Киеве (26%). На втором месте Львов (11%), который вместе с другими городами приютил большое количество наших сограждан, переехавших из-за войны. Среди лидеров по аудитории сайта также Днепр (9%), Одесса (6%) и Харьков (4%).

Чаще всего ITC.ua посещали со смартфонов (68%). Возможно, сюда же следует отнести значительную долю неидентифицированных устройств, ведь процент ощутимо перераспределился в их сторону. ПК улучшили результат: 16% вместо 13% год назад.

Соответственно, самыми популярными операционными системами среди посетителей оказались мобильные ОС: Android (64%) и iOS (18%). Windows дала 14%, macOS и Linux разделили четвертое место с около 2% у каждой.

Браузер Chrome улучшил свою позицию среди наших читателей: 80% вместо 76,8% в прошлом году. А вот Safari потерял процент — 12% вместо 13%. Третье место занимает Opera и браузер Samsung — около 2% у каждого.

Самые популярные новости

В этом году фокус новостей ITC.ua сместился от кино к техническим категориям, но та, что набрала больше всего просмотров, все же касается фильмов. Также читателей интересовало влияние ИИ на работу и жизнь, ход мобилизации, техническое и экономическое противостояние США и Китая, военная техника, карьеры айтишников и связь. В скобках — сумма просмотров вариантов на украинском и русском языках.

Границей нынешнего топа стала условная отметка в более 100 тыс. просмотров. Есть еще несколько интересных новостей, которые ее пересекли ИИ создал процессоры, которые хорошо работают, но совершенно непонятно, как (100 091). На самом деле не до конца понятно, как именно работают нейросети и ИИ над конкретными задачами Не благодарите ChatGPT — OpenAI тратит «десятки миллионов долларов» на вашу вежливость (102 074). Это сбережения, но не вспомнит ли это ИИ, когда захватит мир? Киевстар запустил спутниковую связь Starlink по всей Украине (105 284). Почти как в США, где подобная связь доступна уже какое-то время.

Также три интересных новости почти приблизились к воображаемой границе просмотров. Дроны, уничтожившие российские самолеты, управлялись ПО ArduPilot, созданным 18 лет назад «в подвале» (99 322). Блестящая украинская атака на российские стратегические аэродромы состоялась с помощью известного открытого ПО для управления дронами Хуже Last of Us: научное сообщество призывает остановить разработку зеркальных организмов (95 839). Название возбуждает воображение, но на самом деле речь идет об одноклеточных существах с обратно закрученными белками Айтишник заработал $470 000 за год на 6 удаленных работах — оказалось, что на него работает целая команда (90 976). Потрясающий, но не слишком честный результат.

Обзоры и статьи

Среди редакционных лонгридов в 2025 году читателей наиболее заинтересовали материалы о фантастических фильмах, сериалах и зарядных станциях. В прошлом году, кроме фильмов и сериалов, это были стиральные машины, генераторы и ретротелефон.

Самые популярные сообщения

В сообщениях можно увидеть, о чем пишут сами читатели сайта, и что из этого читают другие. В топе можно отметить резонансные темы, как развитие смартфонов «не туда», или такие уж умные языковые модели искусственного интеллекта и программирование без навыков. Конечно, фильмы и сериалы также очень популярны.

Лучшие фильмы о выживании в постапокалиптическом мире (44149)

ТОП 5 исторических фильмов всех времен и народов (42137)

Смартфоны против здравого смысла, или технологии, которые мы потеряли благодаря маркетологам (36450)

ТОП 5 исторических фильмов всех времен (часть 2) (35896)

ТОП фэнтези-сериалов, которые затянут вас в магический мир (29457)

Лучшие фантастические и фэнтезийные сериалы, которые до сих пор не завершены или закрыты навсегда (28872)

Искусственный интеллект или «искусственный идиот», или как AI подобрал мне компьютер для S.T.A.L.K.E.R. 2 (28458)

«Аудиофилы» — вымирающий вид, или как мы перестали отличать MP3 от FLAC (23327)

Когда скрывается солнце: лучшие фильмы о вампирах всех времен и народов (22015)

Лучшая фантастика от гранд-мастера — Гарри Гаррисона (21279)

Программисты, на выход! Vibe кодинг — новый король разработчиков (21047)

Лучшая анимационная фантастика последних лет (20478)

Материалы с наибольшим количеством комментариев

Среди наиболее обсуждаемых тем — бесконечный спор аудиофилов и обычных меломанов, целесообразность обучения на программиста во времена вайб-кодинга, атака российских хакеров, новые видеокарты NVIDIA, которые вышли в этом году, и налоги.

Чем запомнился 2025 год

Следует отметить темы, которые доминировали в этом году, но не всегда входили в топ. Ведь целостное восприятие формирует общий информационный фон, а не только сенсации.

Искусственный интеллект: фича или баг?

2025 год — не первый, который проходит под влиянием индустрии искусственного интеллекта, языковых моделей и нейросетей. Эта индустрия набирает обороты и привлекает капитал, но, кажется, никак не начнет приносить прибыль. OpenAI, с которой фактически начался этот бум, не будет прибыльной еще несколько лет. Компании, внедряющие ИИ в производственный процесс, далеко не всегда извлекают из этого выгоду, а качество работы часто страдает. Все чаще звучат заявления из авторитетных источников о «пузыре ИИ» Time даже сделал ИИ «человеком» года.

Центры обработки данных потребляют энергии больше, чем майнинг, и «пьют» воды больше, чем все человечество. Возможно, пришло время задуматься, отдают ли они обществу по крайней мере столько же, сколько потребляют и стоит ли генерация дипфейков, ответы на ежедневные вопросы и другие мелкие услуги такой цены. Пока единственными безоговорочными бенефициарами технологии являются «продавцы лопат». Это выражение происходит со времен «золотой лихорадки» в США, от которой наиболее выиграли поставщики припасов и оборудования для старателей.

Видеокарты, хорошие и разные

Капитализация NVIDIA, основного производителя оборудования для ИИ, в этом году взлетела до $5 трлн. Генеральный директор Дженсен Хуанг и его коллега из AMD Лиза Су регулярно рассказывают о пользе внедрения ИИ, но подобные заявления вряд ли можно считать незаангажированными. В начале года обе компании представили новые поколения игровых видеокарт, однако это уже давно не основной их бизнес.

NVIDIA GeForce RTX 50 и AMD Radeon RX 90, как и всегда в последние годы, получились противоречивыми. Есть сравнительно удачные или же совсем провальные модели. NVIDIA продолжает чрезмерно экономить на встроенной памяти, даже на фоне массовой отказа пользователей от видеокарт с 8 ГБ VRAM от видеокарта AMD откровенно отстает в программном обеспечении и не представила моделей верхнего сегмента. В этом году технологии DLSS и FSR 4 изменили представления о ПК-гейминге и требованиях к играм — кто-то радуется, а кто-то раздражен.

Дефицит памяти

Новые видеокарты имели заоблачные цены и были в дефиците во время запускаа в последние дни 2025 года начали входить в новый дефицит. Он вызван теми же ЦОД обработки данных ИИ. Оборудование для них быстро «пожирает» всю производімую память, а производители не спешат наращивать объемы.

Оперативная память RAM и NAND для накопителей данных стремительно выросли в цене и будут расти в 2026 году, что непременно отразится на всех устройствахкоторые содержат память: ПК, видеокартах, смартфонах и тому подобное. Выражение «ПК-бояре» стало точным, как никогда, ведь фактически будет обозначать владельцев сверхдорогой техники.

Герой нашего времени (что делать, такое уж время)

Герой (или антигерой) многих новостей 2025 года — Илон Маск. Он успел побывать фейковым топовым онлайн-игрокоми руководителем правительственного агентства DOGE в США. Последняя хвасталась намерениями сэкономить триллионы долларов и грубо нарушала работу государственных учреждений, но была бесславно распущена из-за мизерного результата своей деятельности. Запомнилось высказывание Маска этой эпохи, о компьютерах, которые якобы печатали деньги из ниоткуда. Давняя теория заговора, озвученная им как реальный факт, кажется, так и останется сказкой, поскольку история не имела никакого продолжения.

Политическая активность Илона Маска вышла боком его компаниям, прежде всего Tesla. Даже владельцы этих авто сталкивались с преследованиями в США, а Маск стал самым ненавистным человеком в США. Успокоить ситуацию помог только уход Маска от политической деятельности и радикальное уменьшение количества его резонансных высказываний Дела Tesla улучшились, а сам Маск на пути к тому, чтобы стать первым в истории долларовым триллионером.

Еще один герой

Вспоминая Маска, невозможно не вспомнить Дональда Трампа. Первый год его второго президентства ознаменовался началом торговой войны чуть ли не со всем миром из-за огромных пошлин на товары, непрерывным потоком лести к диктатору рф Путину и нападками на Украину, которую выставляли едва ли не виновной в грубом вторжении России. Не хочется все это вспоминать, только отмечу, что через год после безответственного обещания Трампа прекратить российско-украинскую войну за 24 часа, на фронте и по всей Украине продолжают гибнуть люди, а автор пишет этот текст без электричества в сети.

Почем биткоин?

Криптовалюты, в которые вовлечены как Трамп, так и Маск, продемонстрировали бешеную динамику. Биткоин достиг наивысшей вершины стоимости и самое низкое мгновенное падение. А ПК-геймеры вспоминают дефицит видеокарт времен майнинга как мелкую пакость на фоне их ожидаемого подорожания из-за развития ИИ.

Также в 2025 году в Британии судили «королеву биткоина»которая украла $7 млрд. Кражи и разбой стали ярким признаком отрасли.

Энергетика и аккумуляторы

А пока президент Трамп буквально воюет с ветряками в США, технологии, в частности, энергетические, продолжают развиваться. В 2025 году ветровая и солнечная энергетика впервые превысили энергию от угля. И лидером в этом процессе стал Китай, а не Европа, и тем более не Америка.

Огромная страна не только упорно развивает возобновляемую энергетикуно и меняет климат в положительном смысле массовыми зелеными насаждениями. Электромобили получили новые аккумуляторы и скорость «заправки» фактически как у бензиновых. Телефоны тоже существенно увеличили автономность и запас энергии.

Средства ликвидации российских оккупантов

Украина продолжает сдерживать военную агрессию россиии развивать необходимое для этого оружие. Появились новые дроны и собственные ракеты, которые все же существуют и наносят удары, даже несмотря на противоречивую репутацию некоторых производителей и коррупцию в государстве, которая стала для украинцев тяжелым ударом изнутри. «Si vis pacem, para bellum» («Если хочешь мира, готовься к войне») — пока единственным настоящим мирным планом кажется наращивание вооружений и мощи Сил обороны.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Лувр, iPhone Air, «Супермен» и прощание с Windows 10

Целый год украинцы играли в S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра получила патчи, новый контент и существенно улучшила производительность. Новости о ней стабильно имеют популярность и высокие просмотры.

Вышел iPhone Air. Ну как, не совсем вышел. Пользователи недовольны, Apple, говорят, тоже, но компания сделает вторую попытку. Потому что ходить по граблям — естественная человеческая черта.

Лувр ограбили настолько дерзко и «простецки», что этот случай заставляет задуматься об основах общественной безопасности. После того в Париже произошло еще два громких ограбления — куда все катится?

«Супермен» — это не просто персонаж комиксов. Это культурный герой современного мифа. О нем знают даже те, кто никогда в жизни не видел тех комиксов или даже ни одного фильма Получилось ли новое воплощение у Джеймса Ганна? Вероятно, получилось что-то «на разик под пивко», или посмотреть с детьми, а не современный Геракл, которым Кал Эл всегда был.

Прощай, Windows 10, как мы будем без тебя? Вероятно, так же, как и с тобой, поскольку трудно найти более разумную вещь, чем ужас перед Windows 11.

Хотелось бы, чтобы 2026 год стал годом развития технологий и улучшения жизни человечества, а не годом сумасбродных стариков, которые ведут вооруженные и торговые войны. А также годом мира для Украины. Надежда на лучшее — едва ли не самый главный стимул жить и творить.