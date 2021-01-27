Просто дуже потрібні гроші. Гетманцев не залишає спроб зобов’язати Google, Microsoft та інші IТ-компанії платити податки Україні





Данило Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

27 січня у Верховній Раді заплановане голосування у першому читанні за законопроєкт № 4184, яким пропонується запровадити механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, котрі працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на головного ініціатора — депутата «Слуги народу» та голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева, відомого декількома схожими скандальними ініціативами.

Нагадаємо, сама ініціатива з впровадженням українського аналога «податку на Google» — не нова. Наприкінці 2019 року він вже намагався проштовхнути цей механізм в рамках законопроєкту № 2634, але до голосування той варіант не дійшов. Тепер те саме пропонується у вигляді «нового» 4184 — так би мовити, спроба номер два.

За словами Гетманцева, законопроєкт не вводить новий податок, а лише передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електронній формі на території України.

«У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії – не сплачують. Ми обговорювали цей законопроєкт з представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook» сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії», – сказав Данило Гетьманцев у коментарі Радіо Свобода.

За словами Гетьманцева, лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік. Таку ж саму оцінку він давав торік, коли запевняв, що Facebook та Viber готові платити.