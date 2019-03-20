Alexander Dennis Limited начала испытания полноразмерного беспилотного автобуса

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Британская компания Alexander Dennis Limited объявила о начале тестирования полноразмерного автономного автобуса Enviro200, оснащенного системой CAVstar, включающей камеры, радар, лидар, ультразвуковое устройство и спутниковую навигацию. Система позволяет транспортному средству распознавать и уклоняться от посторонних объектов в любое время суток, а также строить оптимальный маршрут.

Как сообщается, испытания 12-метровой машины, рассчитанной на 43 пассажира, будут проводиться на территории одного из депо Манчестера. В рамках тестов, которые продлятся до конца года, инженеры, среди прочего, намерены изучить возможности алгоритмов в плане маневрирования. За рулем автобуса в ходе испытаний будет все время находиться водитель-испытатель для подстраховки.

Во время презентации автономного автобуса транспортное средство осуществило ряд парковочных маневров и заехало на мойку.

Если испытания пройдут успешно, в 2020 году пять беспилотных автобусов выйдут на маршруты общественного транспорта между Эдинбургом и городами в соседнем округе Файф. В ходе тестов с пассажирами на водительском месте также будет всегда присутствовать человек, готовый взять на себя управление.

Источник: N+1