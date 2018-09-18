Amazon проводит масштабное расследование, связанное с участившимися случаями подкупа сотрудников

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Американская корпорация Amazon проводит масштабное внутреннее расследование из-за участившихся случаев подкупа сотрудников, сообщает газета The Wall Street Journal. Предположительно, сотрудники компании передавали конфиденциальную информацию о пользователях торговой площадки и удаляли отрицательные отзывы за взятку от интернет-магазинов.

По словам источников, знакомых с ситуацией, группе мошенников удалось удалить отрицательные отзывы об интернет-магазинах за взятку в размере $300. Кроме того, имеется информация о подкупах сотрудников Amazon для получения адресов электронной почты покупателей, которые оставили негативный отзыв, а также — данных о продажах, включая принципы работы системы подбора товаров, которые дают онлайн-продавцам преимущество перед конкурентами. Размеры взяток варьировались от $80 до $2 тыс.

Как сообщается, чаще всего эта практика использовалась на территории Китая, но расследование распространяется на все страны, где представлен Amazon, включая США.

Интересно, что в компании не отрицают наличие проблемы и сообщают о «внедрении системы ограничения и проверки того, к каким данным сотрудники имеют доступ».

«У нас есть строгий кодекс деловой этики и поведения. Мы поддерживаем наших сотрудников высоким этическим стандартом, а также внедряем сложные системы для ограничения и аудита доступа к информации, и каждый, кто нарушает нашу внутреннюю политику, сталкивается с должным наказанием, включая увольнение и возможные юридические и уголовные санкции», — заявили в пресс-службе Amazon.

Также в компании рассказали, что наказаны будут и недобросовестные продавцы — их аккаунты и отзывы об их товарах удалят, а средства заморозят.

Напоследок отметим, что внутреннее расследование руководство Amazon инициировало еще в мае, как только одному из президентов компании Ерику Брусарду дошла информацию о взятках. После начала расследования в руководстве представительства Amazon в КНР прошли кадровые перестановки.

Источники: hightech.fm, The Verge