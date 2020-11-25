Amazon закроет «Пространство» после шестого сезона
Накануне старта пятого сезона признанного научно-фантастического сериала The Expanse / «Пространство» Amazon Studios объявила о продлении телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка на шестой сезон, который станет заключительным.
“You can’t stop the work.”
Season 6 is a go. pic.twitter.com/ayk93DChGm
— The Expanse (@ExpanseOnPrime) November 24, 2020
16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, после чего новые серии будут выходить по одной каждую неделю (по средам), а 3 февраля 2021 года пятый сезон завершится.
Что забавно, шоу закрывают уже второй раз. Amazon выкупил шоу у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне из-за низких рейтингов. Продюсеры шоу рассказывали, что Джефф Безос не мог допустить закрытия одного из своих любимых шоу, поэтому компания почти сразу откликнулась на мольбу фанатов спасти проект, вступив в переговоры с SyFy. И вот сейчас Amazon сама приняла решение попрощаться с проектом на шестом сезоне. Amazon не говорит ни когда шестой сезон будет запущен в производство, ни когда он выйдет на экраны.
Эта новость, вероятно, огорчит многих фанатов шоу, но, возможно, это и к лучшему. Главное, чтобы концовка не подкачала.
- Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори. Действие сериала происходит в далеком будущем после изобретения человечеством нескольких революционных космических технологий и успешной колонизации солнечной системы.
- Первый эпизод шоу был показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон из 13 серий. Премьера третьего сезона состоялась на Syfy 11 апреля 2018 года, а заключительный 13-й эпизод вышел 5 июля. Четвертый сезон вышел на Amazon Prime Video 13 декабря 2019 года (все 10 серий сезона вышли одновременно).
- Рейтинг четвертого сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% (критики) и 94% (зрители) соответственно. По данным Business Insider, этот сезон стал седьмым среди самых востребованных в США.
- Пятый сезон «Пространства» основан на пятом романе книжного цикла — «Игры Немезиды». По сюжету, команда космического корабля «Росинант» разделяется и каждый отправляется по своим делам. Одна из ключевых сюжетных линий пятого сезона как раз сосредоточится вокруг адмирала Свободного флота и главы радикальной ветви Альянса Внешних Планет Марко Инароса и их сына с Наоми Нагата Филипа Инароса.