Amazon закроет «Пространство» после шестого сезона





Накануне старта пятого сезона признанного научно-фантастического сериала The Expanse / «Пространство» Amazon Studios объявила о продлении телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка на шестой сезон, который станет заключительным.

“You can’t stop the work.” Season 6 is a go. pic.twitter.com/ayk93DChGm — The Expanse (@ExpanseOnPrime) November 24, 2020

16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, после чего новые серии будут выходить по одной каждую неделю (по средам), а 3 февраля 2021 года пятый сезон завершится.

Что забавно, шоу закрывают уже второй раз. Amazon выкупил шоу у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне из-за низких рейтингов. Продюсеры шоу рассказывали, что Джефф Безос не мог допустить закрытия одного из своих любимых шоу, поэтому компания почти сразу откликнулась на мольбу фанатов спасти проект, вступив в переговоры с SyFy. И вот сейчас Amazon сама приняла решение попрощаться с проектом на шестом сезоне. Amazon не говорит ни когда шестой сезон будет запущен в производство, ни когда он выйдет на экраны.

Эта новость, вероятно, огорчит многих фанатов шоу, но, возможно, это и к лучшему. Главное, чтобы концовка не подкачала.