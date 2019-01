Американские инженеры представили проект «цифровой стены», которая поможет пограничникам ловить нелегалов на границе с Мексикой

Компания соучредителя Oculus Палмера Лаки — Anduril Industries — разработала технологию видеонаблюдения с алгоритмами распознавания, которую уже успешно протестировала пограничная служба США. Лаки предлагает использовать решение в качестве «виртуальной стены» на границе с Мексикой.

Как сообщается, интеллектуальная система наблюдения получила название Lattice. Она собирает данные с тысяч датчиков и соединяет их в единую трехмерную модель, в реальном времени размечая обнаруженные объекты с помощью алгоритмов машинного обучения.

В качестве технологии пограничного контроля Lattice испытали в Техасе и Сан-Диего в июне 2018. В ходе 10-недельных испытаний система помогла пограничникам поймать 55 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. 16 из них перевозили марихуану, всего пограничники изъяли внушительные 445 кг данного психоактивного вещества.

Lattice использует сеть подключенных камер и инфракрасных датчиков, которые можно установить на расстоянии друг от друга, прикрепив к вышкам или небольшим летающим дронам. Технология способна сканировать движение за много километров до самой границы и распознавать людей, животных, транспортные средства и другие объекты.

Основатель стартапа отмечает, что у Lattice есть множество применений:

Однако основным сценарием использования системы является отслеживание несанкционированных пересечений границы. Предполагается, что Lattice значительно упростит жизнь пограничникам, которым больше не придется регулярно прочесывать местность и просматривать отснятый многочасовой материал с сотен камер в поисках людей и транспорта, пытающихся пересечь границу без разрешения. Вместо этого они будут получать уведомления от Lattice каждый раз, когда датчики засекут потенциальную угрозу.

Ранее Дональд Трамп выставил категорическое требование к Конгрессу выделить $5,6 млрд на сооружение заграждения вдоль южной границы США, однако демократы выступили против. В результате бюджет на 2019 год так и не был утвержден, и с 22 декабря правительство приостановило свою работу.

Напоследок отметим, что система Lattice заинтересовала не только пограничников, но и военных. В частности, руководство ВМС США приняло решение установить разработанное Anduril Industries решение на военном аэродроме морских сил неподалеку от Сан-Диего для мониторинга береговой линии.

EYE IN THE SKY:

A Lattice Modular Heli-Drone was tested to demonstrate its capabilities and potential for enhancing installation security. @anduriltech pic.twitter.com/gM0OJeDTwP

— Camp Pendleton (@MCIWPendletonCA) November 13, 2018