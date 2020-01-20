Американские военные заказали разработку системы распознавания лиц, работающей через тепловизоры





Армия США уже в следующем году хочет ввести в строй прогрессивную систему распознавания лиц, способную идентифицировать преступников, указанных в правительственных базах розыска, по инфракрасным изображениям. Соответствующие госконтракты на разработку нового способа идентификации обнаружило издание One Zero.

Согласно задумке военных, технология позволит опознавать преступников в том числе в темное время суток, в любую погоду и даже сквозь лобовое стекло автомобиля, на что не способны традиционные системы распознавания, работающие через обычные RGB-камеры. Максимальное расстояние, на котором решение должно опознавать цели, — 500 метров.

Разрабатывают инновационную систему в кооперации две компании: Cyan Systems, специализирующаяся на создании инфракрасных сенсоров, и один из традиционных подрядчиков по правительственным контрактам — Polaris Sensor Technologies, который ответственен за алгоритмы распознавания. Работы, на которые выделено более $4 млн, должны быть выполнены к сентябрю 2021 года.

Как подчеркивает Futurism, данный контракт находится в русле стратегии по минимизации числа непосредственных боевых контактов американских солдат с вооруженными противниками. Предполагается, что «умный тепловизор» позволит военным заблаговременно узнавать о приближающихся недругах и принимать те или иные превентивные меры.

Напоследок отметим, что то, что системы распознавания лиц вполне сносно могут работать через тепловизоры, — уже давно не секрет. Например, в недавнем совместном исследовании Intel и Технологического университета Гданьска выяснилось, что разрешающей способности современных инфракрасных камер достаточно для того, чтобы алгоритмы на тепловых снимках могли распознавать лица с точностью от 82 до 99 процентов: наибольшая эффективность была продемонстрирована в случае с датасетом изображений, на которых запечатлены люди, сидящие перед тепловизором и смотрящие в объектив устройства; наименьшая — с датасетом, где на снимках добровольцы не всегда смотрели на инфракрасную камеру и могли строить рожицы. При этом надежность системы, которую сейчас разрабатывают по заказу Армии США, вероятно, будет еще выше.

Источник: hightech.plus