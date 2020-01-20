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Американские военные заказали разработку системы распознавания лиц, работающей через тепловизоры

Американские военные заказали разработку системы распознавания лиц, работающей через тепловизоры

Американские военные заказали разработку системы распознавания лиц, работающей через тепловизоры


Армия США уже в следующем году хочет ввести в строй прогрессивную систему распознавания лиц, способную идентифицировать преступников, указанных в правительственных базах розыска, по инфракрасным изображениям. Соответствующие госконтракты на разработку нового способа идентификации обнаружило издание One Zero.

Согласно задумке военных, технология позволит опознавать преступников в том числе в темное время суток, в любую погоду и даже сквозь лобовое стекло автомобиля, на что не способны традиционные системы распознавания, работающие через обычные RGB-камеры. Максимальное расстояние, на котором решение должно опознавать цели, — 500 метров.

Разрабатывают инновационную систему в кооперации две компании: Cyan Systems, специализирующаяся на создании инфракрасных сенсоров, и один из традиционных подрядчиков по правительственным контрактам — Polaris Sensor Technologies, который ответственен за алгоритмы распознавания. Работы, на которые выделено более $4 млн, должны быть выполнены к сентябрю 2021 года.

Как подчеркивает Futurism, данный контракт находится в русле стратегии по минимизации числа непосредственных боевых контактов американских солдат с вооруженными противниками. Предполагается, что «умный тепловизор» позволит военным заблаговременно узнавать о приближающихся недругах и принимать те или иные превентивные меры.

Напоследок отметим, что то, что системы распознавания лиц вполне сносно могут работать через тепловизоры, — уже давно не секрет. Например, в недавнем совместном исследовании Intel и Технологического университета Гданьска выяснилось, что разрешающей способности современных инфракрасных камер достаточно для того, чтобы алгоритмы на тепловых снимках могли распознавать лица с точностью от 82 до 99 процентов: наибольшая эффективность была продемонстрирована в случае с датасетом изображений, на которых запечатлены люди, сидящие перед тепловизором и смотрящие в объектив устройства; наименьшая — с датасетом, где на снимках добровольцы не всегда смотрели на инфракрасную камеру и могли строить рожицы. При этом надежность системы, которую сейчас разрабатывают по заказу Армии США, вероятно, будет еще выше.

Источник: hightech.plus

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