ANYmal С — коммерческая версия швейцарского четвероногого робота ANYmal





Швейцарская компания ANYbotics представила робота ANYmal C, предназначенного для коммерческого использования. Он основан на более ранних версиях ANYmal, но имеет от них несколько важных отличий: в частности, устройство получило полноценный корпус и защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также новые встроенные датчики для навигации. Об этом сообщается на сайте производителя.

Конечности робота состоят из трех сегментов, соединенных между собой мощными сервоприводами. Такая конструкция позволяет четвероногому роботу не только эффективно передвигаться самому, но и переносить на себе груз массой до десяти килограммов. Масса устройства составляет 50 килограммов, длина — 105 сантиметров, ширина — 50 сантиметров, а высота робота составляет 83 сантиметра, хотя для прохода низких проемов он может нагибаться и уменьшать высоту до 50 сантиметров.

Для навигации робот использует связку из лидара в верхней части корпуса и камер глубины, установленных с каждой стороны. Это позволяет ANYmal C в реальном времени составлять объемную и высокоточную карту окружающего пространства, находить кратчайший путь и избегать препятствий. Кроме того, для удобства оператора в передней и задней частях робота установлено по одной широкоугольной камере. Опционально доступна также навигация по GPS.

Робот способен передвигаться со скоростью до метра в секунду, причем не только по ровным поверхностям. Например, он умеет забираться на лестницы с уклоном 45 градусов и идти по наклонной поверхности с уклоном 20 градусов.

От одного заряда аккумулятора агрегат может работать от двух до четырех часов в зависимости от выполняемых задач. Незадолго до разрядки ANYmal С самостоятельно возвращается к станции зарядки. Она представляет собой конус с металлическими электродами, на который робот ложится — для этого у него предусмотрено конусообразное углубление в нижней части корпуса.

За обработку информации с датчиков и другие вычисления отвечает компьютер с двумя шестиядерными процессорами Intel i7 и еще одним двухъядерным Intel i7. Кроме того, на верхней части предусмотрен интерфейс, через который к роботу можно подключить плату NVIDIA Jetson AGX Xavier для задействования бортовых алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения, а также модуль с наклонно-поворотной инфракрасной камерой, обычной камерой с 10-кратным зумом и подсветкой. При этом в ANYbotics указывают, что, если изначально предлагаемых разработками датчиков окажется недостаточно, владелец устройства всегда сможет разработать собственный набор сенсоров при помощи различных инструментов моделирования и API, которые будут предоставлены ему с момента покупки:

«Интерфейс полезной нагрузки ANYmal С аппаратно и программно разрабатывался с учетом того, чтобы конечные пользователи не испытывали проблем с установкой и тестированием собственных датчиков».

Разработчики отмечают, что создавали робота для коммерческого применения, в частности, для инспектирования различных заводов, фабрик и электростанций. По их словам, основное преимущество агрегата состоит в том, что он способен инспектировать объекты в любое время суток. Также устройство, в отличие от людей-инспекторов, не допускает человеческих ошибок, а его сенсоры способны уловить даже малейшие признаки утечек, ржавчины, перегрева и других неисправностей оборудования.

«Автоматизация процесса инспектирования позволит предприятиям не только сэкономить, но и увеличить эффективность работы — в частности, уменьшит число простоев из-за вовремя не обнаруженных неполадок. Кроме того, поскольку инспектированием будут заниматься роботы, людям больше не придется рисковать жизнью в потенциально опасной среде», — пишут в ANYbotics.

Напоследок отметим, что цена робота по-прежнему не разглашается, хотя известно, что первые ANYmal С будут готовы для отправки заказчикам — «университетам и компаниям-партнерам» — уже в конце 2019 года.

Источник: N+1