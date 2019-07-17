Apple и Google отметили Всемирный день эмодзи анонсом новых смайлов эмодзи, в том числе для людей с инвалидностью





Сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмодзи (World Emoji Day). Да, есть такой неофициальный праздник. В честь этого события Apple и Google представили наборы новых смайликов эмодзи для пользователей своих устройств, которые призваны привнести еще больше разнообразия в общение. Обе компании адаптировали для своих устройств часть из символов, вошедших в последнюю версию стандарта Unicode 12.0. Новые пиктограммы станут доступны пользователям позже в этом году с релизом новых версий ОС Apple и Google.

Обе технологические компании продолжили держать курс на толерантность и представили множество вариантов популярного эмодзи с изображением держащихся за руки людей, который обычно используется для обозначения пар и отношений. Собственно, Google представила 71 пару с разными оттенками кожи, а Apple — 75 различных комбинаций человечков, различающихся по половому и расовому признакам.

Кроме того, обе компании представили свои варианты эмодзи для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, Apple разработала изображения девушки и молодого человека на инвалидной коляске, уха со слуховым аппаратом, собаки-поводыря, протезов руки и ноги, людей, разговаривающих на языке жестов и так далее. Собственно, вот они:

Google сделала то же самое, только нарисовала смайлики по-своему.

Кроме того, список пополнят новые эмодзи с изображением животных, например, фламинго, ленивец, орангутан и скунс, еды — вафли, чеснок, масло и фалафель, и прочих предметов. В общей сложности дизайнеры Google нарисовали 65 новых картинок, а Apple — 59. Вот некоторые из новых эмодзи от Apple:

Google в соответствущем пресс-релизе акцентирует внимание на том, что добавила поддержку 53 гендерно-инклюзивных эмодзи. Например, на изображении эмодзи с «полицейским» обычно отображаются мужчины, а «лица, делающие прическу» — женщины. В компании отмечают, что такие дизайнерские решения могут усиливать гендерные стереотипы, поэтому решили это исправить — эмодзи без указанного по умолчанию пола будет иметь нечеткий гендерный дизайн. При этом пользователи смогут выбрать между женскими и мужскими вариантами, предварительно указав пол.

Новые смайлики Apple станут доступны на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac после традиционного обновления операционных систем осенью, тогда как пользователи Google получат доступ к новым смайликам с выходом обновления Android Q, которое ожидается в августе.

Источник: Apple и Google