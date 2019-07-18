Банк Англии выпустит банкноту номиналом £50 с портретом Алана Тьюринга

«Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».

Как сообщается, открытый конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой купюре, Банк Англии объявил в 2018 году, при этом принципиальным условием было то, что кандидаты должны являться деятелями науки. В результате более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры 989 ученых, среди которых были физики Стивен Хокинг, Эрнест Резерфорд, Джеймс Максвелл, математик Ада Лавлейс, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг, химик Дороти Ходжкин и многие другие.

Впоследствии комитет Банка Англии сократил список претендентов до 12 кандидатов, из которых Марк Карни затем выбрал Алана Тьюринга.