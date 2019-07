Банк Англии выпустит банкноту номиналом £50 с портретом Алана Тьюринга

Напоследок отметим, что изучив предварительное изображение будущей банкноты, внимательные пользователи обнаружили в ней остроумно спрятанное «пасхальное яйцо». Оказалось, что набранный на ленте двоичный код 1010111111110010110011000 при преобразовании в десятичный дает 23061912, или 23 июня 1912, что совпадает с датой рождения ученого.

I just got a nice little shiver when working out whether the binary on the ribbon of the new £50 banknote meant anything.

1010111111110010110011000 is 23061912 in decimal. Alan Turing was born on the 23rd June 1912. What a nice touch.

RIP, Alan. pic.twitter.com/BUXzrT31FY

— dan barker (@danbarker) July 15, 2019