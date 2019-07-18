Банк Англии выпустит банкноту номиналом £50 с портретом Алана Тьюринга
Портрет британского математика, криптографа, пионера информатики и, в частности, искусственного интеллекта Алана Тьюринга поместят на новую купюру достоинством в 50 фунтов стерлингов, которая будет введена в обращение к концу 2021 года. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни (на фото выше).
«Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чьи революционные труды оказали огромное влияние на то, как мы живем сегодня. Отец компьютерной науки, криптографии, искусственного интеллекта, герой Второй мировой войны, он внес прорывной и долгосрочный вклад в историю Великобритании, — отметил Карни. — Тьюринг — гигант, на плечах которого стоят сейчас многие».
«Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».
Как сообщается, открытый конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой купюре, Банк Англии объявил в 2018 году, при этом принципиальным условием было то, что кандидаты должны являться деятелями науки. В результате более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры 989 ученых, среди которых были физики Стивен Хокинг, Эрнест Резерфорд, Джеймс Максвелл, математик Ада Лавлейс, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг, химик Дороти Ходжкин и многие другие.
Впоследствии комитет Банка Англии сократил список претендентов до 12 кандидатов, из которых Марк Карни затем выбрал Алана Тьюринга.
- Алан Тьюринг (1912−1954) оказал большое влияние на развитие информатики и, в частности, теории искусственного интеллекта. Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований.
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- В годы Второй мировой войны Тьюрингу удалось раскрыть код немецкой шифровальной машины «Энигма», благодаря чему командование союзных войск заполучило доступ к секретным донесениям с флота нацистской Германии.
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- Еще одним важнейшим достижением британского математика является опубликованный в 1952 году труд «Химические основы морфогенеза», в котором он впервые математически описал процесс самоорганизации материи в живой природе. Кроме того, ученому принадлежит идея теста, позволяющего по серии ответов отличить живого человека от компьютерной программы.
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- Вместе с тем, Тьюринг признан «одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании». В 1952 году ученого обвинили в непристойном поведении в соответствии с «поправкой Лабушера», предложив ему выбор между тюремным заключением и гормональной терапией, призванной подавить либидо. Тьюринг предпочел второй вариант, а спустя два года был найден мертвым в собственном доме. Согласно основной версии, он покончил жизнь самоубийством.
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- В 2009 году интернет-пользователи запустили кампанию с призывом помиловать Тьюринга, в результате которой бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун принес официальные извинения, в которых выразил сожаление по поводу "совершенно несправедливого" и "ужасающего" отношения к ученому. Королева Елизавета помиловала Тьюринга посмертно в 2013 году.
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- На имеющихся ныне в обращении 50-фунтовых банкнотах изображены отцы британской Индустриальной революции - создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон.
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- Помимо новой 50-фунтовой купюры, Банк Англии введет в обращение также новые банкноты номиналом в £5, £10 и £20. Как сообщается, решение изменить дизайн банкнот было принято в связи с переходом Великобритании с бумажных купюр на пластиковые, которые, предположительно, смогут прослужить в 2,5 раза дольше.
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- Новая купюра в 20 фунтов войдет в обращение в 2020 году - с помощью фокус-групп было решено изобразить на ней художника Уильяма Тернера (на старой купюре можно увидеть портрет экономиста Адама Смита). Что касается банкнот номиналом £5 и £10, то их уже заменяют на новые, на которых размещены портреты Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин.