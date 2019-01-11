Bungie «рассталась» с Activision

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Студия Bungie, известная по франшизе Destiny, объявила о расторжении сотрудничества с издателем Activision. Об этом, в частности, сообщил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

At today’s meeting announcing the news, Bungie staff cheered loudly. Can’t over-emphasize how happy they are not just to get away from Activision, but to have a game that they now own completely. Imagine a Destiny free from Activision’s restrictive annualized schedule! — Jason Schreier (@jasonschreier) 10 января 2019 г.

«На сегодняшней встрече, где была объявлена новость, сотрудники Bungie шумно радовались. Трудно переоценить то, насколько они счастливы не только избавиться от Activision, но и получить все права на игру. Представьте себе Destiny — свободную от жесткого ежегодного расписания Activision».

В официальном заявлении на сайте разработчика говорится, что процесс разделения уже начался. Он будет постепенным, и в итоге Bungie получит в свое распоряжение издательские права на Destiny.

«Мы наслаждались успешным восьмилетним партнерством и хотели бы поблагодарить Activision за сотрудничество в создании Destiny, — пишут Bungie в своем блоге. — Забегая наперед, мы ради объявить о планах Activision передать права на Destiny. С нашим замечательным сообществом Destiny мы готовы издавать игру самостоятельно, в то время как Activision сможет уделять больше внимания собственным франшизам».

«Не сомневайтесь — впереди вас ждет еще много нового. Мы планируем дополнять наш план обновления Destiny и продолжим выпускать сезонный контент в ближайшие месяцы. Кроме того, сообщество ждут сюрпризы по поводу того, что ожидает франшизу в будущем», — добавили игроделы.

Отметим, что Bungie начала свое сотрудничество с Activision в 2014 году. В ноябре 2018 года на собрании для инвесторов Activision снизила свой квартальный прогноз и заявила, что Destiny 2: Forsaken не оправдала ожиданий. Вместе с тем, вскоре геймдиректор игры Люк Смит выступил с противоположным мнением — он заявил, что студия довольна дополнением и будет продолжать развивать франшизу с оглядкой на хардкорных фанатов.

We are not disappointed with Forsaken. We set out to build a game that Destiny players would love, and at Bungie, we love it too. Building Destiny for players who love it is and will remain our focus going forward. — Luke Smith (@thislukesmith) November 10, 2018

«Мы не разочарованы в Forsaken. Мы намеревались сделать игру, которая понравится игрокам в Destiny, и нам в Bungie она тоже нравится. Создавать Destiny для игроков, которые ее любят — это наша основная цель и сейчас, и в будущем».

Тогда же редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что отношения между студией и издателем становятся все более напряженными. По его мнению, Activision хотела сделать Destiny более массовой, а в Bungie, напротив, считали более важным обслуживать свою core-аудиторию.

Напоследок отметим, что по словам Blizzard, ПК-версия Destiny 2 по-прежнему будет доступна в приложении Battle.net.

Источник: DTF