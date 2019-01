Bungie «рассталась» с Activision

Студия Bungie, известная по франшизе Destiny, объявила о расторжении сотрудничества с издателем Activision. Об этом, в частности, сообщил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

At today’s meeting announcing the news, Bungie staff cheered loudly. Can’t over-emphasize how happy they are not just to get away from Activision, but to have a game that they now own completely. Imagine a Destiny free from Activision’s restrictive annualized schedule!

В официальном заявлении на сайте разработчика говорится, что процесс разделения уже начался. Он будет постепенным, и в итоге Bungie получит в свое распоряжение издательские права на Destiny.

Отметим, что Bungie начала свое сотрудничество с Activision в 2014 году. В ноябре 2018 года на собрании для инвесторов Activision снизила свой квартальный прогноз и заявила, что Destiny 2: Forsaken не оправдала ожиданий. Вместе с тем, вскоре геймдиректор игры Люк Смит выступил с противоположным мнением — он заявил, что студия довольна дополнением и будет продолжать развивать франшизу с оглядкой на хардкорных фанатов.

We are not disappointed with Forsaken. We set out to build a game that Destiny players would love, and at Bungie, we love it too.

Building Destiny for players who love it is and will remain our focus going forward.

— Luke Smith (@thislukesmith) November 10, 2018