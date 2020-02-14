Бывший водитель Waymo специально подрезал один из робомобилей компании, устроив умышленную аварию с участием беспилотника





Бывшего сотрудника компании, предоставлявшей водителей-испытателей для беспилотных автомобилей Waymo, арестовали по подозрению в умышленном создании дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотника, принадлежащего робомобильной «дочке» холдинга Alphabet, сообщает azcentral. На записи с камер видно, что водитель внезапно перестроился в один ряд с беспилотным автомобилем и резко затормозил, после чего автомобили столкнулись.

Как сообщается, авария произошла 30 января в городе Темпе штата Аризона, где Waymo тестирует коммерческий сервис беспилотного такси. Во время злосчастной поездки беспилотник ехал прямо по средней полосе дороги с разрешенной скоростью движения до 72 км/ч, а автомобиль 31-летнего Реймонда Танга ехал по левой полосе с небольшой скоростью. Незадолго до проезда беспилотника он перестроился направо и резко затормозил.

Waymo утверждает, что в этот момент поездка проходила «в ручном режиме» и водитель робомобиля пыталась затормозить, но маневр Танга был слишком резким, поэтому столкновение все же произошло. Злоумышленник на допросе заявил, что таким образом «проверял беспилотник на способность резко затормозить». Неизвестно, проходила ли вся поездка беспилотного автомобиля в ручном режиме, или же ручной режим был активирован, когда оператор нажала на педаль тормоза.

В результате инцидента водитель робомобиля получила легкие повреждения, с которыми затем обратилась в больницу, также у нее возникли проблемы с астмой. Waymo оценивает ущерб, нанесенный своему автомобилю, в $3,5 тыс. Примечательно, что перед этим злоумышленник преследовал другой беспилотник компании, однако его водитель несколько раз успевал среагировать и уйти от столкновения.

Как выяснилось позднее, за год до аварии Танг был уволен из фирмы Genesis10 за «несоответствие высоким стандартам безопасности», при этом на тот момент Genesis10 была подрядчиком Waymo и готовила операторов беспилотных автомобилей для дочернего предприятия Alphabet (в настоящее время Waymo работает с другим подрядчиком). Кроме того, полиция рассказала, что до этого автомобиль Танга уже участвовал в нескольких похожих инцидентах в городе Чендлер в конце 2019 года — эти происшествия на данный момент все еще расследуются, и по ним Тангу инкриминируют безрассудное вождение, хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества на сумму $3200.

Новый инцидент добавил к этому списку умышленное создание угрозы для жизни другого человека и нападение с отягощающими обстоятельствами. Первое судебное заседание по делу «ненавистника Waymo» назначено на 20 февраля, в настоящее время злоумышленник помещен в городскую тюрьму Темпе.

Источник: N+1