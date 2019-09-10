Черно-белый хоррор The Lighthouse обзавелся вторым трейлером
Студия A24 выпустила второй трейлер остросюжетной хоррор-драмы The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса (постановщик хоррора «Ведьма»).
Напомним, действие фильма разворачивается в конце XIX и начале XX века. Сюжет строится вокруг молодого человека, который устраивается помощником к старому смотрителю маяка на безлюдном острове.
Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 19 мая. В широкий прокат фильм выйдет 18 октября.
Источник: A24