Черно-белый хоррор The Lighthouse обзавелся вторым трейлером

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Студия A24 выпустила второй трейлер остросюжетной хоррор-драмы The Lighthouse от режиссера Роберта Эггерса (постановщик хоррора «Ведьма»).

Напомним, действие фильма разворачивается в конце XIX и начале XX века. Сюжет строится вокруг молодого человека, который устраивается помощником к старому смотрителю маяка на безлюдном острове.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 19 мая. В широкий прокат фильм выйдет 18 октября.

Источник: A24