CleanseBot — робот, который позволит продезинфицировать постельное белье в гостинице

Американские инженеры представили компактного робота CleanseBot, предназначенного для уничтожения различных зловредных микроорганизмов.

Внешне устройство напоминает типичный автономный пылесос, однако, в отличие от своих пылевсасывающих «коллег», CleanseBot несет на борту четыре ультрафиолетовые лампы, при помощи которых он способен обеззаразить любое не внушающее доверие место.

Как сообщается, роботизированный «убийца микроорганизмов» позиционируется в первую очередь как устройство для путешественников. Его можно взять с собой в дорогу и использовать в номере гостиницы или съемной квартире, где нельзя быть уверенным в чистоте. Робота достаточно просто положить на кровать и включить, все остальное он сделает сам.

Благодаря системе из множества сенсоров, устройство автоматически определяет направление и объезжает все участки постели, умерщвляя на своем пути «99,99% бактерий, микробов и пылевых клещей», а также заблаговременно обнаруживает край кровати, чтобы не упасть.

Помимо этого, CleanseBot оснащен повязкой, благодаря которой мини-устройство можно надеть на руку и произвести в таком «ручном режиме» дезинфекцию любых сомнительных поверхностей, например, мобильного телефона, детских игрушек и других предметов.