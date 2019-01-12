CleanseBot — робот, который позволит продезинфицировать постельное белье в гостинице
Американские инженеры представили компактного робота CleanseBot, предназначенного для уничтожения различных зловредных микроорганизмов.
Внешне устройство напоминает типичный автономный пылесос, однако, в отличие от своих пылевсасывающих «коллег», CleanseBot несет на борту четыре ультрафиолетовые лампы, при помощи которых он способен обеззаразить любое не внушающее доверие место.
Как сообщается, роботизированный «убийца микроорганизмов» позиционируется в первую очередь как устройство для путешественников. Его можно взять с собой в дорогу и использовать в номере гостиницы или съемной квартире, где нельзя быть уверенным в чистоте. Робота достаточно просто положить на кровать и включить, все остальное он сделает сам.
Благодаря системе из множества сенсоров, устройство автоматически определяет направление и объезжает все участки постели, умерщвляя на своем пути «99,99% бактерий, микробов и пылевых клещей», а также заблаговременно обнаруживает край кровати, чтобы не упасть.
Помимо этого, CleanseBot оснащен повязкой, благодаря которой мини-устройство можно надеть на руку и произвести в таком «ручном режиме» дезинфекцию любых сомнительных поверхностей, например, мобильного телефона, детских игрушек и других предметов.
Весит робот всего 220 граммов, его диаметр — 13 см. От одного заряда он работает 3 часа — этого хватит для обработки от трех до шести кроватей. На полную зарядку у робота уходит четыре часа.
По предзаказу на Indiegogo CleanseBot стоит от $99 до $129. Поставки запланированы на март-апрель 2019 года. К слову, на краудфандиговой площадке сбор средств оказался более чем успешным: вместо запланированных $5000 инженерам удалось собрать внушительные $1,2 млн.
Напоследок отметим, что когда устройство поступит в розницу, его стоимость составит $259.
Источник: Indiegogo