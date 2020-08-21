Crysis Remastered доберется до ПК и консолей 18 сентября

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Crytek объявил дату релиза переиздания Crysis Remastered на ПК и консолях — он выйдет 18 сентября. Одновременно разработчики опубликовали небольшой тизер-ролик со сравнением старой и обновленной графики.

Обновленная версия классического шутера, вышедшего в 2007 году, получила высококачественные текстуры, трассировку лучей, временное сглаживание и ряд новых возможностей свежей версии CryEngine.

В прошлом месяце (23 июля) Crysis Remastered уже вышла на Nintendo Switch, но релиз на ПК и консолей нынешнего поколения был отложен после массового недовольства фанатов качеством графики, последовавшего за публикацией геймплея.