Девятнадцатилетний американец ограбил банк и уехал на электросамокате от Jump — его прокат он оформил на свои документы

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По данным местной газеты Austin American-Statesman, 19-летний житель Остина, штат Техас, пришел в отделение банка BBVA Compass и потребовал деньги от кассира, передав ей записку с угрозами.

Получив деньги, он ушел. Полиция изучила записи с камер вокруг банка и обнаружила видео, на котором похожий по описанию на грабителя мужчина уезжает на самокате Jump (сервис проката электрических велосипедов и самокатов, принадлежащий Uber).

Детективы отправили запрос в Uber, чтобы узнать данные учетной записи, на которую арендовали искомое транспортное средство. В ответ компания предоставила полиции номер телефона, информацию по кредитной карте и электронную почту Луки Манджиарано (Luca Mangiarano).

По словам правоохранителей, внешность Манджиарано совпала с лицом на записях с ограбления, а местоположение его телефона в момент инцидента — с районом, где находится банк. Впоследствии горе-грабитель был задержан.

Представители Uber в разговоре с изданием Gizmodo поблагодарили полицию Остина за их работу и отметили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами ради раскрытия преступлений.

Источник: VC