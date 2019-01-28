Девятнадцатилетний американец ограбил банк и уехал на электросамокате от Jump — его прокат он оформил на свои документы
По данным местной газеты Austin American-Statesman, 19-летний житель Остина, штат Техас, пришел в отделение банка BBVA Compass и потребовал деньги от кассира, передав ей записку с угрозами.
Получив деньги, он ушел. Полиция изучила записи с камер вокруг банка и обнаружила видео, на котором похожий по описанию на грабителя мужчина уезжает на самокате Jump (сервис проката электрических велосипедов и самокатов, принадлежащий Uber).
Детективы отправили запрос в Uber, чтобы узнать данные учетной записи, на которую арендовали искомое транспортное средство. В ответ компания предоставила полиции номер телефона, информацию по кредитной карте и электронную почту Луки Манджиарано (Luca Mangiarano).
По словам правоохранителей, внешность Манджиарано совпала с лицом на записях с ограбления, а местоположение его телефона в момент инцидента — с районом, где находится банк. Впоследствии горе-грабитель был задержан.
Представители Uber в разговоре с изданием Gizmodo поблагодарили полицию Остина за их работу и отметили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами ради раскрытия преступлений.
Источник: VC